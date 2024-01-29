انتهت كأس آسيا - العراق (2)-(3) الأردن
الإثنين، 29 يناير 2024 - 13:21
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة العراق ضد الأردن في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.
أيمن حسين
النادي : القوة الجوية
ومن المقرر أن يواجه الفائز في هذه المباراة منافسه طاجيكستان بعد الانتصار على الإمارات 5-3 بركلات الترجيح.
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انتهت
ق +90: جووووووول نزار رشدان التقدم للأردن بتسديدة من خارج منطقة الجزاء
ق +90: جوووول التعادل في الوقت القاتل عن طريق يزن العرب.
ق +90: جلال حسن حارس العراق ينقذ فرصة في الوقت القاتل من التعمري.
ق 78: طرد أيمن حسين عقب احتفاله إذ حصل على البطاقة الصفراء الثانية.
ق 76: جووووول أيمن حسين بعد تسلمه الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة في مرمى العراق
ق 68: جوووول التعادل من سعد ناطق من رأسية بعد عرضية من ركلة ركنية عن طريق علي جاسم.
ق 65: ضغط وسيطرة من العراق لإدراك التعادل مع تراجع الأردن.
بداية الشوط الثاني
انتهاء الشوط الأول
ق +45: جوووول يزن النعيمات بعد انطلاقة من منتصف الملعب ووضع الكرة فوق جلال حسن.
ق 37: موسى التعمري كاد أن يسجل على طريقة مارادونا بعد الانطلاق من منتصف الملعب مع مراوغة مدافعي العراق لكن جلال حسن حارس العراق يبقى الوحيد الذي لم يتمكن التعمري من مراوغته.
ق 36: إبراهيم بايش لاعب العراق يسدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء ويزيد أبو ليلى حارس الأردن ينقذ مرماه
ق 27: علي علوان يهدر انفرادا بعد تألق حارس المرمى.
ق 19: علي علوان يسدد كرة أرضية قوية على يمين حارس المرمى.
بداية المباراة