انتهت كأس آسيا - العراق (2)-(3) الأردن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة العراق ضد الأردن في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

ومن المقرر أن يواجه الفائز في هذه المباراة منافسه طاجيكستان بعد الانتصار على الإمارات 5-3 بركلات الترجيح.

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انتهت

ق +90: جووووووول نزار رشدان التقدم للأردن بتسديدة من خارج منطقة الجزاء

ق +90: جوووول التعادل في الوقت القاتل عن طريق يزن العرب.

ق +90: جلال حسن حارس العراق ينقذ فرصة في الوقت القاتل من التعمري.

ق 78: طرد أيمن حسين عقب احتفاله إذ حصل على البطاقة الصفراء الثانية.

ق 76: جووووول أيمن حسين بعد تسلمه الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة في مرمى العراق

ق 68: جوووول التعادل من سعد ناطق من رأسية بعد عرضية من ركلة ركنية عن طريق علي جاسم.

ق 65: ضغط وسيطرة من العراق لإدراك التعادل مع تراجع الأردن.

بداية الشوط الثاني

انتهاء الشوط الأول

ق +45: جوووول يزن النعيمات بعد انطلاقة من منتصف الملعب ووضع الكرة فوق جلال حسن.

ق 37: موسى التعمري كاد أن يسجل على طريقة مارادونا بعد الانطلاق من منتصف الملعب مع مراوغة مدافعي العراق لكن جلال حسن حارس العراق يبقى الوحيد الذي لم يتمكن التعمري من مراوغته.

ق 36: إبراهيم بايش لاعب العراق يسدد كرة رائعة من خارج منطقة الجزاء ويزيد أبو ليلى حارس الأردن ينقذ مرماه

ق 27: علي علوان يهدر انفرادا بعد تألق حارس المرمى.

ق 19: علي علوان يسدد كرة أرضية قوية على يمين حارس المرمى.

بداية المباراة