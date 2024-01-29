التشكيل - أيمن حسين أساسي مع العراق.. والتعمري يقود هجوم الأردن
الإثنين، 29 يناير 2024 - 12:39
كتب : FilGoal
أعلن كل من جيسوس كاساس مدرب العراق والحسن عموتة مدرب المغرب تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.
ويلعب منتخب العراق ضد الأردن في دور الـ 16 من كأس آسيا.
ويتواجد أيمن حسين هداف البطولة في التشكيل الأساسي للعراق.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: جلال هاشم.
الدفاع: حسين علي – سعد ناطق – ريبين سولاكا – أحمد يحيى.
الوسط: أمير العامري – علي جاسم – أسامة راشد.
الهجوم: إبراهيم بايش – أيمن حسين – يوسف أيمن.
ويقود موسى التعمري هجوم الأردن برفقة يزم النعيمات.
وجاء تشكيل الأردن بالكامل كالتالي:
الحارس: يزيد أبو ليلى.
الدفاع: عبد الله نصيب – يزن العرب – سالم العجالين.
الوسط: إحسان حداد – نيزار الرشدان – رجائي عايد – محمود المرضي.
الهجوم: موسى التعمري – يزن النعيمات – علي علوان.
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