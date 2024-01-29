مانشيني: الأداء الجماعي سيميزنا ضد كوريا.. وسعيد بمواجهة منتخب قوي

شدد روبيترو مانشيتي مدرب منتخب السعودية على سعادته بمواجهة فريق قوي مثل كوريا الجنوبية.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة كوريا الجنوبية غدا الثلاثاء في دور الـ 16 من كأس آسيا.

وقال مانشيني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "منتخب كوريا أحد أفضل منتخبات البطولة، صحيح اهتزت شباكه كثيرا ولكن لديهم عناصر هجومية قوية واستقابلهم للأهداف يعني أن فرصتنا ستكون مميزة".

وواصل "سعداء لأن لدينا 12 لاعبا في الملعب لأن أهم شيء في كرة القدم هو الجمهور".

وتابع "أعتقد أننا تحسنا كثيرا ومن المهم أن نلعب كمجموعة وليس كأفراد لأن الأداء الجماعي سيميزنا أمام التميز الكبير في خط هجوم كوريا".

وشدد "طلال حاجي لاعب ينتظره مستقبل كبير ولكن من المهم أن يلعب مع نادي ويتطور لأن ذلك مرهون بمشاركته مع الفريق ولكنه يمتلك الأدوات".نم أن

وأضاف "نستعد لمواجهة كوريا كأي مباراة أخرى وسعداء بمواجهة منتخب قوي لديه عدد من اللاعبين المحترفين في أوروبا ولكننا تحسنا كثيرا عن الشهر الماضي".

وأكمل "واجهت كلينسمان كلاعب وكان مهاجم مميز والآن هو مدرب رائع وله تجارب جيدة".

وأتم "عدم الحصول على راحة كافية حال تأهلنا؟ من المبكر الحديث عن هذه الأمور، نركز حاليا على مباراتنا المقبلة فقط".

ووصلت كوريا الجنوبية إلى كأس آسيا في المركز الثاني من المجموعة الخامسة، بينما تصدر منتخب السعودية المجموعة السادسة.