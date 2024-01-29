أمم إفريقيا - شكوك حول مشاركة بوفال أمام جنوب إفريقيا

تحوم الشكوك حول مشاركة سفيان بوفال جناح منتخب المغرب أمام جنوب إفريقيا في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023.

ويصطدم منتخب المغرب بنظيره الجنوب إفريقي يوم الثلاثاء.

وعانى بوفال من إصابة طفيفة غاب بسببها عن تدريب الأحد، حسب موقع البطولة المغربي.

ومن المقرر أن يخضع بوفال لاختبارات أخرى يوم الاثنين لتحديد مدى إمكانية مشاركته في لقاء الثلاثاء.

ويعد بوفال من ركائز المنتخب المغربي، حيث خاض مواجهتي الكونغو الديمقراطية وزامبيا بشكل أساسي، وتنزانيا كبديل لعبد الصمد الزلزولي.

يذكر أن لاعب الريان القطري عانى من الإصابة لفترة طويلة ثم عاد للملاعب قبل أسابيع قليلة من البطولة.

وأصر وليد الركراكي مدرب المغرب على ضم بوفال الذي تألق معه في كأس العالم 2022.

حين أعلن الركراكي القائمة التي يدخل بها بطولة أمم إفريقيا قال: "ضم سفيان بوفال كان هو الخيار الأصعب. فلديه مشاكل مع فريقه من ناحية تسجيله في قائمة الفريق وبالتالي لم يتمكن من خوض مباريات الدوري القطري، لكنه يلعب مواجهات الكأس".

وواصل "أتابع بوفال وأتحدث معه. إنه لاعب يحظى بثقتي وأؤمن بإمكانياته، وبإمكانه مساعدتنا في كأس أمم إفريقيا".

وأتم "لكي أكون صريحا، لقد قلت له لو كنا ملزمين باستدعاء 23 لاعبا فلن تأتي، لا يمكنني حينها أن أقوم بنفس الاختيار، لكن إمكانية ضم 27 لاعبا جعلت الأمور أسهل قليلا بالنسبة لي، لأنه لاعب ذو خبرة بإمكانه مساعدتي".

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