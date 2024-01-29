مواعيد مباريات الإثنين 29 يناير - ميسي ضد الهلال.. ومواجهة نارية في أمم إفريقيا

الإثنين، 29 يناير 2024 - 10:34

كتب : FilGoal

السنغال - غينيا

تستكمل اليوم مباريات دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 29 يناير والقنوات الناقلة.

كأس أمم إفريقيا

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كاب فيردي × موريتانيا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 1.

السنغال × كوت ديفوار.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 1.

كأس آسيا

العراق × الأردن.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 1.

قطر × فلسطين.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 1.

كأس الرياض الودية

الهلال × إنتر ميامي.. 8:00 مساء - تطبيق شاهد.

الدوري الإسباني

خيتافي × غرناطة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الدوري الإيطالي

ساليرنيتانا × روما.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.

دوري المحترفين المصري (الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى)

غزل المحلة × دكرنس.. 2:30 مساء.

أسوان × بروكسي.. 2:30 مساء.

حرس الحدود × جمهورية شبين.. 2:30 مساء.

القناة × النصر للتعدين.. 2:30 مساء.

بترول أسيوط × السكة الحديد.. 2:30 مساء.

وي × النجوم.. 2:30 مساء.

أبو قير للأسمدة × راية.. 2:30 مساء.

مصر للمقاصة × طنطا.. 2:30 مساء.

لافيينا × وادي دجلة. 2:30 مساء.

مكادي × بتروجت.. 2:30 مساء.

الدوري البرتغالي

إشتريلا أمادورا × بنفيكا.. 8:45 مساء - تطبيق شاهد.

سبورتنج لشبونة × كاسا بيا.. 10:45 مساء - تطبيق شاهد.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة

كأس أمم إفريقيا مواعيد مباريات الإثنين
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