مواعيد مباريات الإثنين 29 يناير - ميسي ضد الهلال.. ومواجهة نارية في أمم إفريقيا

أمم إفريقيا - شكوك حول مشاركة بوفال أمام جنوب إفريقيا

فيتوريا: مستقبلي مع منتخب مصر؟ هذا ليس توقيت القرارت المتسرعة

أمم إفريقيا - ديسابر: كان من الممكن تسجيل أهداف أكثر في مصر

حارس الكونغو الديموقراطية: شعرت بتوتر أبو جبل قبل تسديده ركلة الترجيح

حاولوا أكثر المرة المقبلة

أمم إفريقيا - طرد محمد حمدي ضد الكونغو يكتب رقما سلبيا لمصر منذ 26 سنة

أمم إفريقيا - الرابع.. أحمد فتوح يغادر مواجهة مصر والكونغو للإصابة

مصطفى محمد أول لاعب مصري يسجل في 4 مباريات متتالية بتاريخ أمم إفريقيا