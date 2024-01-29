مواعيد مباريات الإثنين 29 يناير - ميسي ضد الهلال.. ومواجهة نارية في أمم إفريقيا
الإثنين، 29 يناير 2024 - 10:34
كتب : FilGoal
تستكمل اليوم مباريات دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا 2023.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 29 يناير والقنوات الناقلة.
كأس أمم إفريقيا
كاب فيردي × موريتانيا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 1.
السنغال × كوت ديفوار.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 1.
كأس آسيا
العراق × الأردن.. 1:30 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 1.
قطر × فلسطين.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 1.
كأس الرياض الودية
الهلال × إنتر ميامي.. 8:00 مساء - تطبيق شاهد.
الدوري الإسباني
خيتافي × غرناطة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
الدوري الإيطالي
ساليرنيتانا × روما.. 9:45 مساء - أبو ظبي الرياضية بريميوم 1.
دوري المحترفين المصري (الجولة الأخيرة للمرحلة الأولى)
غزل المحلة × دكرنس.. 2:30 مساء.
أسوان × بروكسي.. 2:30 مساء.
حرس الحدود × جمهورية شبين.. 2:30 مساء.
القناة × النصر للتعدين.. 2:30 مساء.
بترول أسيوط × السكة الحديد.. 2:30 مساء.
وي × النجوم.. 2:30 مساء.
أبو قير للأسمدة × راية.. 2:30 مساء.
مصر للمقاصة × طنطا.. 2:30 مساء.
لافيينا × وادي دجلة. 2:30 مساء.
مكادي × بتروجت.. 2:30 مساء.
الدوري البرتغالي
إشتريلا أمادورا × بنفيكا.. 8:45 مساء - تطبيق شاهد.
سبورتنج لشبونة × كاسا بيا.. 10:45 مساء - تطبيق شاهد.
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