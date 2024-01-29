فيتوريا: مستقبلي مع منتخب مصر؟ هذا ليس توقيت القرارت المتسرعة

الإثنين، 29 يناير 2024 - 02:18

كتب : FilGoal

مؤتمر روي فيتوريا

رفض روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر حسم مستقبله مع الفراعنة بعد الخروج من كأس الأمم الإفريقية.

وودع منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

وقال فيتوريا بسؤاله في المؤتمر الصحفي عن مستقبله مع مصر: "هذا ليس توقيت القرارات المتسرعة، سنفكر قبل أي قرار".

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وأضاف "هذه ليست النهاية، لم نتوقع الهزيمة، سوء الحظ كان السبب في خسارة مصر أمام الكونغو الديمقراطية".

وأردف "اللاعبين كانوا جيدين جدا وهذه هي كرة القدم بها أوقات سعيدة وأوقات حزينة".

وأشار "أعددنا هذا المنتخب لبطولة إفريقيا ولكن هناك أوقات تبذل كل جهدك والنتيجة لا تكون كما كنت تتوقع، علينا أن ننظر إلى أهدافنا المقبلة".

وبسؤاله هل سيخسر منتخب مصر مركزه كأكثر من توج بكأس الأمم الإفريقية رد قائلا: "لا يمكن أن نكون هكذا، التاريخ يثبت أن مصر منتخب كبير جدا ولكنه تعرض لتغييرات كثيرة".

وأتم تصريحاته "يجب أن نضع القواعد وأن نكون أفضل في المرات المقبلة".

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب قبل أن تفوز الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، ليخرج الفراعنة من كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية لربع النهائي ليلعب ضد غينيا.

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