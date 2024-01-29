موعد مباراة مصر المقبلة في مارس.. كرواتيا أم تونس؟
الإثنين، 29 يناير 2024 - 01:56
كتب : FilGoal
انتهت رحلة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بالخروج من دور الـ 16.
وغادر منتخب مصر بركلات الترجيح على حساب الكونغو الديمقراطية.
ويلعب منتخب الكونغو الديمقراطية ضد غينيا التي اجتازت غينيا الاستوائية بهدف دون رد سجله محمد بايو في الدقيقة 98.
فيما يعود منتخب مصر لاستئناف منافساته بدورة ودية تضم تونس وكرواتيا ونيوزيلندا في الإمارات بين 22 و26 مارس.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
تُلعب المباراة يوم 22 مارس.
وتقام البطولة في الإمارات العربية المتحدة.
وتحدد القرعة طرفي نصف النهائي، على أن يلعب الفائز ضد الفائز والخاسران معا لتحديد المركز الثالث يوم 26 مارس.
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