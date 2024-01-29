موعد مباراة مصر المقبلة في مارس.. كرواتيا أم تونس؟

الإثنين، 29 يناير 2024 - 01:56

كتب : FilGoal

منتخب مصر

انتهت رحلة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بالخروج من دور الـ 16.

وغادر منتخب مصر بركلات الترجيح على حساب الكونغو الديمقراطية.

ويلعب منتخب الكونغو الديمقراطية ضد غينيا التي اجتازت غينيا الاستوائية بهدف دون رد سجله محمد بايو في الدقيقة 98.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - طرد محمد حمدي ضد الكونغو يكتب رقما سلبيا لمصر منذ 26 سنة أمم إفريقيا - الرابع.. أحمد فتوح يغادر مواجهة مصر والكونغو للإصابة مصطفى محمد أول لاعب مصري يسجل في 4 مباريات متتالية بتاريخ أمم إفريقيا متحف أمم إفريقيا – رحلة للتعرف على 47 قطعة تاريخية باللغتين العربية والفرنسية

فيما يعود منتخب مصر لاستئناف منافساته بدورة ودية تضم تونس وكرواتيا ونيوزيلندا في الإمارات بين 22 و26 مارس.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تُلعب المباراة يوم 22 مارس.

وتقام البطولة في الإمارات العربية المتحدة.

وتحدد القرعة طرفي نصف النهائي، على أن يلعب الفائز ضد الفائز والخاسران معا لتحديد المركز الثالث يوم 26 مارس.

مصر منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية أمم إفريقيا كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
فيتوريا: مستقبلي مع منتخب مصر؟ هذا ليس توقيت القرارت المتسرعة أمم إفريقيا - ديسابر: كان من الممكن تسجيل أهداف أكثر في مصر حارس الكونغو الديموقراطية: شعرت بتوتر أبو جبل قبل تسديده ركلة الترجيح حاولوا أكثر المرة المقبلة أمم إفريقيا - طرد محمد حمدي ضد الكونغو يكتب رقما سلبيا لمصر منذ 26 سنة أمم إفريقيا - الرابع.. أحمد فتوح يغادر مواجهة مصر والكونغو للإصابة مصطفى محمد أول لاعب مصري يسجل في 4 مباريات متتالية بتاريخ أمم إفريقيا بروتوكول الـVAR .. لماذا لم يلجأ الحكم للفيديو للتأكد من صحة هدف الكونغو أمام مصر؟
أخر الأخبار
فيتوريا: مستقبلي مع منتخب مصر؟ هذا ليس توقيت القرارت المتسرعة 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
موعد مباراة مصر المقبلة في مارس.. كرواتيا أم تونس؟ 3 ساعة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - ديسابر: كان من الممكن تسجيل أهداف أكثر في مصر 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
حارس الكونغو الديموقراطية: شعرت بتوتر أبو جبل قبل تسديده ركلة الترجيح 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
حاولوا أكثر المرة المقبلة 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - طرد محمد حمدي ضد الكونغو يكتب رقما سلبيا لمصر منذ 26 سنة 4 ساعة | كوت ديفوار 2023
إنتر يبتعد بالصدارة بفوز صعب على فيورنتينا 5 ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - الرابع.. أحمد فتوح يغادر مواجهة مصر والكونغو للإصابة 5 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة