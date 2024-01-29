أمم إفريقيا - ديسابر: كان من الممكن تسجيل أهداف أكثر في مصر

الإثنين، 29 يناير 2024 - 01:45

كتب : FilGoal

سيباستيان ديسابر - الكونغو الديمقراطية

يرى سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية أن فريقه كان الأفضل في معظم فترات مباراة منتخب مصر ويستحق الفوز والتأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وودع منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم نكن ممتازين في الاستحواذ في الشوط الأول وكنا نلعب بشكل أفضل في العمق وكان من الممكن أن نسجل المزيد من الأهداف".

أخبار متعلقة:
حارس الكونغو الديموقراطية: شعرت بتوتر أبو جبل قبل تسديده ركلة الترجيح حاولوا أكثر المرة المقبلة أمم إفريقيا - طرد محمد حمدي ضد الكونغو يكتب رقما سلبيا لمصر منذ 26 سنة

وأضاف "صححنا الأخطاء بين الشوطين وكنا الأفضل في الشوط الثاني وكان لنا العديد من الفرص الواضحة".

وأتم "أخبرت اللاعبين أنني فخور جدا بما قدومه في المباراة من أجل بلادهم".

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب، ليخرج الفراعنة من كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية لربع النهائي ليلعب ضد غينيا.

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية الكونغو الديمقراطية
نرشح لكم
حارس الكونغو الديموقراطية: شعرت بتوتر أبو جبل قبل تسديده ركلة الترجيح حاولوا أكثر المرة المقبلة أمم إفريقيا - طرد محمد حمدي ضد الكونغو يكتب رقما سلبيا لمصر منذ 26 سنة أمم إفريقيا - الرابع.. أحمد فتوح يغادر مواجهة مصر والكونغو للإصابة مصطفى محمد أول لاعب مصري يسجل في 4 مباريات متتالية بتاريخ أمم إفريقيا بروتوكول الـVAR .. لماذا لم يلجأ الحكم للفيديو للتأكد من صحة هدف الكونغو أمام مصر؟ متحف أمم إفريقيا – رحلة للتعرف على 47 قطعة تاريخية باللغتين العربية والفرنسية انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع
أخر الأخبار
موعد مباراة مصر المقبلة في مارس.. كرواتيا أم تونس؟ دقيقة | منتخب مصر
أمم إفريقيا - ديسابر: كان من الممكن تسجيل أهداف أكثر في مصر 12 دقيقة | كوت ديفوار 2023
حارس الكونغو الديموقراطية: شعرت بتوتر أبو جبل قبل تسديده ركلة الترجيح 24 دقيقة | كوت ديفوار 2023
حاولوا أكثر المرة المقبلة 43 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - طرد محمد حمدي ضد الكونغو يكتب رقما سلبيا لمصر منذ 26 سنة ساعة | كوت ديفوار 2023
إنتر يبتعد بالصدارة بفوز صعب على فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - الرابع.. أحمد فتوح يغادر مواجهة مصر والكونغو للإصابة 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
مصطفى محمد أول لاعب مصري يسجل في 4 مباريات متتالية بتاريخ أمم إفريقيا 3 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة