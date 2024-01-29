أمم إفريقيا - ديسابر: كان من الممكن تسجيل أهداف أكثر في مصر

يرى سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية أن فريقه كان الأفضل في معظم فترات مباراة منتخب مصر ويستحق الفوز والتأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وودع منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 8-7.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لم نكن ممتازين في الاستحواذ في الشوط الأول وكنا نلعب بشكل أفضل في العمق وكان من الممكن أن نسجل المزيد من الأهداف".

وأضاف "صححنا الأخطاء بين الشوطين وكنا الأفضل في الشوط الثاني وكان لنا العديد من الفرص الواضحة".

وأتم "أخبرت اللاعبين أنني فخور جدا بما قدومه في المباراة من أجل بلادهم".

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب، ليخرج الفراعنة من كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية لربع النهائي ليلعب ضد غينيا.

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