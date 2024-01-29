حارس الكونغو الديموقراطية: شعرت بتوتر أبو جبل قبل تسديده ركلة الترجيح

كشف ليونيل مباسي حارس مرمى الكونغو الديموقراطية عن كواليس إهدار محمد أبو جبل حارس مرمى مصر لركلة ترجيح ضده مع تسجيله هو لركلته.

وتأهل منتخب الكونغو الديموقراطية لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بالفوز على مصر بركلات الترجيح في دور الـ 16.

وقال مباسي عبر قناة بي إن سبورتس عقب المباراة: "هذا يوم خاص بالنسبة لنا واجهنا منتخب كبير جدا في القارة وفخورين بالمستوى الذي قدمناه".

وتابع "نظرنا إلى بعضنا البعض أنا وأبو جبل قبل التسديد وشعرت أنه متوتر ولذلك استمريت في النظر إليه وأهدر، وركزت كثيرا قبل تسديد كرتي من أجل التسجيل".

وأضاف "أتينا إلى تلك البطولة لتخطيت مرحلة المجموعات وسنسير خطوة بخطوة في تلك البطولة وكل لاعب سيكون مهما".

وسيلعب منتخب الكونغو الديموقراطية في ربع النهائي ضد غينيا يوم الجمعة المقبل.

وحصل مباسي على ركلة جائزة رجل المباراة.

من هو ليونيل مباسي؟

ولد في فرنسا وبدأ مسيرته في الشباب مع نادي تورسي الذي استمر معه 8 سنوات ثم انضم إلى باريس سان جيرمان.

قضى موسمين مع سان جيرمان ثم انتقل إلى تولوز ومنه إلى روديز وحقق مع رقما مميزا بخوض 100 مباراة بقميصه في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

مثل منتخب فرنسا تحت 16 و17 و18 سنة لكنه قرر اللعب مع الكونغو الديمقراطية وكان أول ظهور دولي له في فبراير 2022.

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