أمم إفريقيا - طرد محمد حمدي ضد الكونغو يكتب رقما سلبيا لمصر منذ 26 سنة

الإثنين، 29 يناير 2024 - 00:26

كتب : FilGoal

محمد حمدي - مصر -

تعرض محمد حمدي لاعب منتخب مصر للطرد بالبطاقة الحمراء الثانية خلال مواجهة الكونغو الديموقراطية.

ويلعب منتخب مصر ضد الكونغو الديموقراطية في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وذهبت المباراة إلى الشوطين الإضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

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وفي الشوط الأول الإضافي تعرض محمد حمدي للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وأصبح محمد حمدي هو أول لاعب يطرد من منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا منذ مدحت عبد الهادي في دور المجموعات من نسخة 1998 أي قبل 25 سنة.

الطرد هو الرابع في الأدوار الإقصائية في النسخة الحالية من البطولة حتى الآن والسابع في البطولة بشكل عام.

ومرت 11 نسخة من البطولة قبل أن يتعرض لاعب آخر للطرد من منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية محمد حمدي
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