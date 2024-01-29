أمم إفريقيا - طرد محمد حمدي ضد الكونغو يكتب رقما سلبيا لمصر منذ 26 سنة

تعرض محمد حمدي لاعب منتخب مصر للطرد بالبطاقة الحمراء الثانية خلال مواجهة الكونغو الديموقراطية.

ويلعب منتخب مصر ضد الكونغو الديموقراطية في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية 2023.

وذهبت المباراة إلى الشوطين الإضافيين بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الأول الإضافي تعرض محمد حمدي للطرد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

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المنتخب المصري يكمل اللقاء بـ10 لاعبين بعد إنذار ثانٍ لمحمد حمدي بعد تدخله الخشن#كأس_أمم_إفريقيا | #مصر_الكونغو #TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/9PIu8RhQfd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2024

وأصبح محمد حمدي هو أول لاعب يطرد من منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا منذ مدحت عبد الهادي في دور المجموعات من نسخة 1998 أي قبل 25 سنة.

الطرد هو الرابع في الأدوار الإقصائية في النسخة الحالية من البطولة حتى الآن والسابع في البطولة بشكل عام.

ومرت 11 نسخة من البطولة قبل أن يتعرض لاعب آخر للطرد من منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.