إنتر يبتعد بالصدارة بفوز صعب على فيورنتينا

حقق إنتر ميلان الفوز على فيورنتينا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أرتيميو فرانكي في الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر الوحيد في المباراة.

بالفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة الـ 54 في المركز ليبتعد بالصدارة بفارق نقطة عن يوفنتوس مع وجود مباراة مؤجلة له، بينما توقف رصيد فيورنتينا عند النقطة الـ 34 في المركز الخامس.

تقدم إنتر بالهدف الأول عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الـ 14 برأسية مستغلا عرضية من كريستيان أسلاني.

"دائمًا وأبدًا لاوتارو يسجل للإنتر" الهداف لاوتارو مارتينيز يضع إنتر في المقدمة بهدف من رأسية متقنة ⚽️#الدوري_الإيطالي#فيورنتينا_إنتر pic.twitter.com/27WHfyCy5I — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 28, 2024

وتألق يان سومر حارس إنتر في إنقاذ مرماه من أكثر من فرصة محققة خلال باقي مجريات المباراة كان أبرزها تصديه ركلة جزاء من نيكولاس جونزاليس في الدقيقة الـ 76 ليقود فريقه لتحقيق الفوز.

يان سومير يتصدى لركلة الجزاء بعد تنفيذ غريب من مارتينيز#الدوري_الإيطالي#فيورنتينا_إنتر pic.twitter.com/32vhZioUuj — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 28, 2024

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة ضد يوفنتوس على ملعب سان سيرو يوم 4 فبراير المقبل.