إنتر يبتعد بالصدارة بفوز صعب على فيورنتينا

الإثنين، 29 يناير 2024 - 00:07

كتب : FilGoal

إنتر - السوبر الإيطالي

حقق إنتر ميلان الفوز على فيورنتينا بهدف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب أرتيميو فرانكي في الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

سجل لاوتارو مارتينيز هدف إنتر الوحيد في المباراة.

بالفوز ارتفع رصيد إنتر للنقطة الـ 54 في المركز ليبتعد بالصدارة بفارق نقطة عن يوفنتوس مع وجود مباراة مؤجلة له، بينما توقف رصيد فيورنتينا عند النقطة الـ 34 في المركز الخامس.

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تقدم إنتر بالهدف الأول عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة الـ 14 برأسية مستغلا عرضية من كريستيان أسلاني.

وتألق يان سومر حارس إنتر في إنقاذ مرماه من أكثر من فرصة محققة خلال باقي مجريات المباراة كان أبرزها تصديه ركلة جزاء من نيكولاس جونزاليس في الدقيقة الـ 76 ليقود فريقه لتحقيق الفوز.

وسيلعب إنتر مباراته المقبلة ضد يوفنتوس على ملعب سان سيرو يوم 4 فبراير المقبل.

فيورنتينا الدوري الإيطالي إنتر
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