متحف أمم إفريقيا – رحلة للتعرف على 47 قطعة تاريخية باللغتين العربية والفرنسية

أصدر FilGoal.com نسخة افتراضية من متحف كأس الأمم الإفريقية والذي بإمكانك التجول في جنباته.

ويضم المتحف 47 من مقتنيات البطولة التاريخية التي بدأت منذ 1957.

وبإمكانك الوصول لكافة المقتنيات ومشاهدتها لمعرفة المعلومات المختلفة وقراءة أو الاستماع لما تمثله بـ 3 لغات مختلفة.

ويضم المتحف اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ليكون متاحا للقارة بالكامل لخوض تلك التجربة المختلفة.

للتجول في متحف كأس الأمم الإفريقية مع FilGoal.com بتقنية البانوراما اضغط هنا

ولا يعد المتحف جديدا على FilGoal.com، فسبق أن قدمّنا لكم متحف كأس العالم مع انطلاق نسخة 2022 والتي أقيمت في قطر.