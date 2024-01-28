كلوب: جماهير ليفربول توقفت عن الاستماع لي بالفعل.. ومن الجيد عودة المصابين

الأحد، 28 يناير 2024 - 21:50

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - كريستال بالاس وليفربول

يرى يورجن كلوب مدرب ليفربول إن جماهير فريقه توقفت عن الاستماع لكلامه بالفعل بسبب رفضهم التوقف عن الغناء له خلال مواجهة نوروينتش.

وحقق ليفربول الفوز على نورويتش سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان كلوب قد أعلن رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري بعد 8 سنوات من توليه مسؤولية تدريب الفريق.

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وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "غناء الجماهير لي؟ كان ذلك مؤثرا وحاولت تمالك نفسي وفي النهاية أنا لست مصنوعا من الخشب في النهاية لذلك استقبلت كل رسائل الجماهير".

وواصل "طلبت من الجماهير منذ فترة عدم غناء تلك الأغنية خلال دقائق المباراة ولكن من الواضح إنهم توقفوا عن الاستماع لي بالفعل، في النهاية حققنا الفوز لذلك سبب الإيمان بالخرافات حول تلك الأغنية قد انتهى".

وتابع "المباراة كانت هي الأولى بعد إعلاني الرحيل وأنا لست هنا لأخبر الناس بما يجب أن يفعلوه، وسنلعب من جديد يوم الأربعاء ويجب أن ننسى أن المدرب سيرحل لمدة 90 دقيقة ونفعل كل شيء من أجل أن نجعل تشيلسي غير مرتاحين".

وشدد "أعرف إن الناس يعلمون ذلك جيدا ولا يجب أن أقول ذلك، ولكن الليلة كانت رائعة بكل أجزائها".

وأكمل "نورويتش كانت لهم لحظاتهم اليوم وسجلوا أهداف رائعة ولكننا لعبنا بشكل جيد من البداية حتى النهاية".

وأضاف "كورتس جونز يمر بفترة رائعة ويشكل أهمية كبيرة، هو لاعب كبير ويمثل النموذج للاعب المتخرج من الأكاديمية الذي يحب لعب كرة القدم".

وأتم "من الجيد عودة اللاعبين المصابين مثل ترينت أليكساندر أرنولد ودومينيك سوبوسلاي وأندرو روبيرتسون لأننا نحتاج جميع اللاعبين أن يكونوا".

وسيلعب ليفبول في الدور المقبل ضد الفائز من مواجهة ساوثامبتون وواتفورد.

ليفربول يورجن كلوب
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