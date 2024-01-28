انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023.

وسيلتقي الفريق الفائز من المباراة مع غينيا في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

أبو جبل أهدر في العارضة.. مباسي يقود الكونغو الديمقراطية لربع النهائي

محمود حمادة يسجل وإنونجا يسجل

مصطفى فتحي تمر بسلام.. مبيمبا يسجل السادسة والتعادل 5-5

حجازي يسجل وكالولو يسجل والنتيجة 5-5

هاني يسجل الخامسة وشيبولا يسجل والتعادل 4-4

عمر كمال يسجل الركلة الرابعة لمنتخب مصر.. سيلاس كاتومبا يسجل والنتيجة 3-3

مرموش يسجل بكل قوة.. وديجانانا يسجل في منتصف المرمى 2-2

مصطفى محمد يهدر.. وأرثر ماسواكو يهدر.. تعادل 1-1

محمد عبد المنعم يسجل الأولى.. وصامويل موتوسامي يسجل الأولى

ق 120+4: إلى ركلات الترجيح

ق 111: خروج النني ومشاركة مهند لاشين

ق 106: عرضية تمر من أبو جبل وتجد المهاجم لكنها مرت بسلام

بداية الشوط الثاني الإضافي

نهاية الشوط الأول الإضافي

ق 99: مشاركة عمر كمال بدلا من حمدي فتحي

ق 97: بطاقة صفراء ثانية لمحمد حمدي بعد تدخل قوي على لاعب

بداية الشوط الإضافي الأول

نهاية الشوط الثاني وإلى شوطين إضافيين

ق 90: خروج زيزو ومشاركة مصطفى فتحي

ق 85: عرضية من زيزو تصل إلى محمود حمادة في مواجهة المرمى لكن الكرة تقف بين قدميه والدفاع يشتت في الوقت المناسب

ق 83: تغييران لمنتخب مصر بمشاركة محمود حمادة ومرموش بدلا مروان عطية وتريزيجيه

ق 80: بطاقة صفراء لمروان عطية

ق 67: بطاقة صفراء لمحمد حمدي بعد خطأ في الجهة اليسري,

ق 65: خروج باكامبو ومشاركة بانزا

ق 65: تصويبة بعيدة المدى من مروان عطية تأتي سهلة في يد الحارس

ق 61: زيزو يهدر فرصة لا تضيع بتسديدة ضعيفة يبعدها الحارس بعد تمريرة بينية من حمدي فتحي

ق 58: بطاقة صفراء لحمدي فتحي بعد عرقلة ويسا

ق 55: رأسية مبيبمبا تمر أعلى عارضة منتخب مصر بعد ركنية من الجهة اليسرى

ق 53: باكامبو يهدر أمام أبو جبل بعد عرضية من الجهة اليمنى

ق 46: بداية الشوط الثاني بتغيير مصري بمشاركة حمدي بدلا من فتوح

إصابة أحمد فتوح قبل بداية الشوط الثاني ومشاركة محمد حمدي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جوووووول مصطفى من ركلة جزاء

ق 43: الحكم يطالع تقنية الفيديو يحتسب ركلة جزاء لصالح منتخب مصر

ق 42: سقوط حجازي ومطالبات بركلة جزاء بداعي وجود ضربة بالمرفق

ق 37: هدف أول للكونغو.. رمية جانبية سريعة في ظل وقوف لاعبي منتخب مصر تصل إلى ويسا الذي يمرر عرضية يودعها إيليا في الشباك.

ق 26: رأسية من زيزو من داخل منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس بسهولة.

ق 25: حمدي فتحي يتدخل ببراعة وينقذ مرمى أبو جبل قبل تسديد لاعب الكونغو.

ق 20: تسديدة من بونجوندا تمر أعلى عارضة أبو جبل بعد تشتيت الدفاع عقب ركلة ثابتة من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء.

ق 10: فرصة ضائعة من منتخب مصر بتسديدة من النني تغالط مصطفى محمد بغرابة والدفاع يشتت

ق 8: عرضية متقنة من مروان عطية ورأسية حجازي تمر أعلى العارضة مهدرا الفرصة الأولى في اللقاء

ق 6: عرضية من هاني ورأسية من حمدي فتحي لكن بعيدة عن المرمى.

ق 3: مرتدة سريعة من ميشاك إيليا وتسديدة تمر بعيدة عن مرمى أبو جبل.

بداية اللقاء