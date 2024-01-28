كرة يد - فرنسا تحصد لقب أوروبا على حساب الدنمارك.. والسويد إلى باريس 2024

توج منتخب فرنسا بلقب أوروبا لكرة اليد بالفوز على الدنمارك بنتيجة 33-31 في المباراة النهائية في البطولة التي أقيمت في ألمانيا.

وحقق منتخب فرنسا اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ 2014 عندما فاز أيضا على الدنمارك حينها.

وانتهى الشوط الأول بتعادل المنتخبين بنتيجة 14-14.

وفي الشوط الثاني تواصل التعادل بنتيجة 13-13، ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين.

وحسمت فرنسا اللقب بفضل تفوقها بنتيجة 6-4، لتحقق اللقب بنتيجة 33-31.

وحصد منتخب السويد المركز الثالث على حساب ألمانيا المستضيفة بالفوز بنتيجة 34-31.

وحجزت السويد بطاقة التأهل لأولمبياد باريس 2024 بعد فرنسا المستضيفة والدنمارك بطل العالم 2023.

وتأهلت فرنسا والسويد وألمانيا لنهائيات كأس العالم لكرة اليد 2025 والتي ستقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والنرويج والدنمارك.

وضمنت فرنسا التأهل المباشر لنهائيات النسخة المقبلة من البطولة والتي ستقام أيضا بتنظيم مشترك بين النرويج والدنمارك والسويد.