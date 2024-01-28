تمهيدا لرحيل أبو جبل.. البنك الأهلي يضم الزنفلي حارس الداخلية

الأحد، 28 يناير 2024 - 21:19

كتب : عمرو نبيل

محمود الزنفلي في البنك الأهلي

أتم نادي البنك الأهلي التعاقد مع محمود الزنفلي حارس مرمى الداخلية.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي تعاقد مع محمود الزنفلي لمدة موسم ونصف.

وذلك بعد اقتراب محمد أبو جبل من الرحيل صوب النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة.

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وتم توقيع العقود في حضور أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، ومحمد عبد الحميد وكيل اللاعب.

وكان الزنفلي رحل عن صفوف البنك الأهلي بداية الموسم الجاري وانضم إلى الداخلية قبل أن يعود من جديد.

موقف أبو جبل

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "تم الاتفاق مع نادي البنك الأهلي على استعارة محمد أبو جبل حارسه لنهاية الموسم".

وأضاف "كذلك تم الاتفاق مع الحارس على ذلك".

وأوضح "الاتفاق مع نادي البنك الاهلي حتى الآن لا يوجد به تبادل لاعبين، فقط مبلغ مالي سيتم دفعه لنادي البنك الأهلي، ويتم التفاوض الآن على صيغة بند أحقية الشراء".

وأصيب محمد الشناوي مع منتخب مصر بخلع في الكتف ليغيب لمدة 4 شهور.

ويتواجد أبو جبل البالغ من العمر 34 عاما مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

ومن المنتظر أن يحرس أبو جبل عرين الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد، في دور الـ16 من البطولة، وذلك بعدما تعرض محمد الشناوي لإصابة في الكتف خلال مباراة كاب فيردي السابقة غادر بسببها المنتخب.

أبو جبل كان قريبا من الانتقال إلى النصر السعودي بداية موسم 2022-2023 لكن الاتفاق بينه وبين النادي الأصفر لم يتم.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية كشفت أمس السبت، أن نادي الشباب السعودي وضع اسم أبو جبل ضمن المرشحين للانضمام للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

من هو محمود الزنفلي؟

النطق الصحيح لاسمه هو الزَنفلي (بفتح الزين) وليس الزُنفلي (بضم الزين)، وهو اسم جده.

بدأ مع وادي دجلة ثم المنيا وأسوان والرجاء والاتحاد وصولا للبنك الأهلي الذي انضم له مع صعوده للدوري المصري ثم انضم للداخلية.

في 2018 ارتبط اسمه بالزمالك خلال تواجده مع الرجاء حيث حدد النادي حينها سعره بـ 10 ملايين جنيه، وفي النهاية انضم لزعيم الثغر.

في 2021 نشبت مشادة بينه وبين أحمد ياسين مدافع البنك الأهلي وصلت لدفعه بيده خلال المباراة، وقرر خالد جلال حينها تغريمه 50 ألف جنيه وإيقافه.

كما رفض ناديه في العام ذاته عرضا من الأهلي بحسب تصريحات رئيس النادي.

البنك الأهلي محمود الزنفلي الداخلية
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