كأس آسيا – بركلات الترجيح.. طاجكستان تحقق فوزا تاريخيا على الإمارات وتتأهل لدور الـ8

الأحد، 28 يناير 2024 - 21:17

كتب : FilGoal

طاجيكستان

حقق منتخب طاجكستان انتصارا تاريخيا على منافسه الإمارات 5-3 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

وسجل فاخدات خانونوف هدف طاجكستان الوحيد في الدقيقة 30 بعد عرضية من زوير دزهورابوف.

وأحرز خليفة الحمادي برأسية قوية للإمارات في الدقيقة 95.

ويعتبر فوز طاجكستان على الإمارات تاريخيا فلأول مرة تتمكن طاجكستان من التأهل لدور الـ8 من البطولة، ومن الأساس هذه هي المشاركة الأولى في تاريخ طاجكستان في البطولة.

وبعد إحراز خانونوف هدف منتخب بلاده تقدم منتخب الإمارات للأمام للهجوم وإدراك التعادل مما أجبره على ترك مساحات في الخلف.

إهدار الانفرادات

أهدر منتخب طاجكستان انفراد تاما إذ أنقذ خالد عيسى حارس الإمارات مرماه ببراعة في الدقيقة 57.

والانفراد الثاني جاء في الدقيقة 59 عن طريق أليشر دزهاليلوف، إذ سدد الكرة وأبعد بدر عبد العزيز مدافع الإمارات الكرة على خط المرمى.

أما الانفراد الثالث تم إهداره عن طريق أليشر دزهاليلوف، إذ سدد الكرة وأبعد بدر عبد العزيز مدافع الإمارات الكرة على خط المرمى في الدقيقة 70.

من يهدر يدفع الثمن

تعادل منتخب الإمارات عن طريق خليفة الحمادي برأسية قوية في مرمى طاجكستان.

وسيطر التعادل على المباراة حتى التوجه إلى ركلات الترجيح.

ركلات الترجيح

تمكن طاجكستان من تسجيل جميع ركلاته الـ5 من أختام نازاروف وخانونوف وإخسون باندزشانبي وروستام سويروف وأليشر شوكوروف.

بينما أهدر كانيدو ركلة ترجيح للإمارات وأحرز كل من عبد الله إدريس وفابيو ليما وعلي صالح.

ومن المقرر أن يواجه منتخب طاجكستان الفائز من مباراة العراق ضد الأردن التي ستقام الإثنين المقبل.

قطر الإمارات كأس آسيا 2023 طاجيكستان خليفة الحمادي
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