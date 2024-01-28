تشكيل الكونغو الديمقراطية - 3 تغييرات هجومية من ديسابر ضد مصر

الأحد، 28 يناير 2024 - 21:04

كتب : FilGoal

الكونغو الديموقراطية

أجرى سيباستيان ديسابر المدير الفني لـ الكونغو الديمقراطية 3 تغييرات في تشكيله ضد مصر في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2023.

ويلتقي المنتخبان في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في رابع مباريات دور الـ 16.

ويبدأ ميشاك إيليا وسيدريك باكامبو وثيو بوجوندا على حساب فيستون ماييلي وجايل كاكوتا وسيلاس كاتومبا في هجوم الفهود الذين شاركوا في اللقاء الأخيرة ضد تنزانيا.

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وجاء تشكيل الفهود

حراسة المرمى: ليونيل مباسي

الدفاع: جيدون كالولو - ديلان بودوكا – سانشيل مبيبيا – أرثر ماسواكو

الوسط: ثيو بوجوندا - صامويل موتوسامي – تشارلز بيكل

الهجوم: ميشاك إيليا – سيدريك باكامبو – يوان ويسا

ويتواجد فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز على مقاعد البدلاء.

وجاءت دكة بدلاء الكونغو: هينوك إنونجا – براين كيفوتو – آرون تشيبولا – جرادي ديانجانا – سيلاس كاتومبا – يوريس ديتو – روكي كيسونجا – ديميتري ياكا – فيستون ماييلي – باجيو سايدي – سيمون بانزا – أومينوكو أومينيكي.

وتأهل منتخب الكونغو في المركز الثاني للمجموعة السادسة بفضل تحقيق 3 تعادلات متتالية.

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