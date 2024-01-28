مانشستر يونايتد يفلت من مفاجآت الكأس بالفوز على نيوبورت

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نيوبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل رباعية مانشستر يونايتد في المباراة كل من برونو فيرنانديز وأنتوني وراسموس هويلاند وكوبي ماينو.

وتأهل مانشستر يونايتد لمواجهة الفائز من بريستول سيتي ونوتينجهام في الدور الخامس.

تقدم برونو فيرنانديز لمانشستر يونايتد في الدقيقة السابعة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

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GOAL!!!



The early goal is SO important in these cup ties and Man Utd have it through Bruno Fernandes!#beINFACUP #MUFC #NCAFC pic.twitter.com/ymUd1URN36 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 28, 2024

وأضاف ماينو الهدف الثاني بتسديدة أخرى ولكن من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 13.

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وقلص برين موريس النتيجة الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 36 بتسديدة ثالثة رائعة.

وتعادل ويل إيفانز لنيوبورت بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

GOAL!!! Newport make it 2-2 after a lovely sweeping move! What incredible desire to comeback from two goals down!#beINFACUP #NCAFC #MUFC pic.twitter.com/eKXwzzeVmy — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 28, 2024

وعاد أنتوني ليعطي التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة الـ 68 بتابعة لتصدي الحارس.

هدف أنتوني كان هو الأول له منذ تسعة أشهر بقميص مانشستر يونايتد.

وأنهى هويلاند خماسية مانشستر يونايتد في الدقيقة الـ 94.