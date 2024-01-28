مانشستر يونايتد يفلت من مفاجآت الكأس بالفوز على نيوبورت

الأحد، 28 يناير 2024 - 21:01

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد نيوبورت

حقق مانشستر يونايتد الفوز على نيوبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل رباعية مانشستر يونايتد في المباراة كل من برونو فيرنانديز وأنتوني وراسموس هويلاند وكوبي ماينو.

وتأهل مانشستر يونايتد لمواجهة الفائز من بريستول سيتي ونوتينجهام في الدور الخامس.

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تقدم برونو فيرنانديز لمانشستر يونايتد في الدقيقة السابعة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وأضاف ماينو الهدف الثاني بتسديدة أخرى ولكن من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ 13.

وقلص برين موريس النتيجة الفارق لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 36 بتسديدة ثالثة رائعة.

وتعادل ويل إيفانز لنيوبورت بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

وعاد أنتوني ليعطي التقدم لمانشستر يونايتد في الدقيقة الـ 68 بتابعة لتصدي الحارس.

هدف أنتوني كان هو الأول له منذ تسعة أشهر بقميص مانشستر يونايتد.

وأنهى هويلاند خماسية مانشستر يونايتد في الدقيقة الـ 94.

كأس الاتحاد الإنجليزي نيوبورت مانشستر يونايتد
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