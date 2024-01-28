عملية شاملة تتضمن عمار ياسر.. الزمالك يوثق عقود أشباله

أجرى الزمالك عملية موسعة لتأمين حفاظه على لاعبيه الناشئين.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك وثق باتحاد الكرة عقود قرابة 40 لاعبًا من الناشئين في مختلف الفئات العمرية.

وتتضمن قائمة الناشئين الموثقة عقودهم لاعبين من مواليد كافة الأعوام من 2003 وحتى 2009 خلال الأيام الماضية.

وتم توقيع عقود لمدة 5 سنوات للاعبين حتى مواليد 2005، أما الأصغر فعقودهم تمتد لـ 3 سنوات وفقا للائحة.

وبناء عليه تم توثيق عقود الثنائي الذي تواجد مع الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي، محمد سيد وعمار ياسر.

ويملك عمار ياسر (مواليد 2005) عقدًا مدته 5 سنوات لأنه من مواليد 2005، بينما يمتد عقد محمد سيد لـ 3 سنوات لأنه مواليد 2006.

وسجل عمار ياسر هدفا في نهائي كأس التحدي الذي توج به الزمالك على حساب أهلي جدة السعودي.

أما على مستوى الإعارات، فسيلجأ الزمالك للعقود الثلاثية إن زاد عدد المعارين عن الحد المسموح به في اللائحة، لضمان عدم فقدانه لجهود أي لاعب شاب سيحتاجه في المستقبل.