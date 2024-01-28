الونش يكشف طبيعة إصابته ويهدي كأس التحدي لجماهير الزمالك

أهدى محمود حمدي " الونش" مدافع الزمالك بطولة كأس دبي للتحدي لجماهير النادي.

وقال الونش في تصريحاته للمركز الإعلامي لنادي الزمالك:"الجماهير تحرص على مساندة الفريق باستمرار".

وأضاف "الفريق سيبذل قصارى جهده من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها".

أما عن الإصابة التي تعرض لها في مباراة أهلي جدة قال: "تعرضت لكدمة في الركبة وحالتي مطمئنة".

وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على الأهلي السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في نهائي البطولة.

وكان الزمالك قد فاز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح في نصف نهائي البطولة الودية.