أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. أبو جبل أساسي أمام الكونغو الديمقراطية وعودة النني للوسط

الأحد، 28 يناير 2024 - 20:42

كتب : FilGoal

مصر - كاب فيردي

دفع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بـ محمد أبو جبل في التشكيل الأساسي في مواجهة الكونغو الديمقراطية.

ويلعب منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

ويشارك محمد أبو جبل في التشكيل الأساسي بعد إصابة محمد الشناوي في المباراة السابقة أمام كاب فيردي ومغادرة معسكر منتخب مصر.

وعاد محمد النني للتشكيل الأساسي، وذلك لغياب إمام عاشور الذي تعرض لإصابة بارتجاج في المخ خلال التدريبات.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد هاني – محمد عبد المنعم – أحمد حجازي – أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية – حمدي فتحي – محمد النني

الهجوم: أحمد سيد "زيزو" – مصطفى محمد – تريزيجيه

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد صبحي - أحمد الشناوي - عمر كمال - علي جبر - محمد حمدي - مهند لاشين - محمود حمادة - محمود كهربا - مصطفي فتحي - عمر مرموش - أحمد حسن كوكا

وخرج من القائمة ياسر إبراهيم وأحمد سامي.

مصر كأس الأمم الإفريقية الكونغو الديمقراطية أبو جبل
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