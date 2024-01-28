أمم إفريقيا - مؤتمر سيسيه: لا نخاف مواجهة أي أحد.. لدى كوت ديفوار شيء يجب علينا استعادته

الأحد، 28 يناير 2024 - 20:33

كتب : FilGoal

أليو سيسيه - السنغال

شدد أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال على أن فريقه لا يخاف مواجهة أي منتخب آخر.

ويستعد منتخب كوت ديفوار لمواجهة السنغال في دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية.

وقال سيسيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الماضي قد ولى، الآن نحن في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار توجوا بالبطولة على ملعبهم عام 1992 وقد عهدنا إليهم بشيء نود استعادته، الإيفواريين اخوتنا ويجب أن يعيدوا إلينا ما أخذوه عام 1992".

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وتابع "بابي جاي يقوم عمل جيد وسنرى اليوم إذا ما كان سيلعب في المباراة أم لا بعد الحديث مع الأطباء".

وأضاف "نحترم جميع الناس ولكن لا نخاف أي شخص ونحن أعداء أنفسنا، لقد حظينا ببداية جيدة ولكن كل ذلك لن يشكل فارقا غدا في النهاية الفوز سيعني استمرارنا بينما ستعني الخسارة عودتنا للمنزل لذلك يجب أن نكون جاهزين".

وأتم "هذه مباراة إقصائية لذلك قد تذهب إلى أوقات إضافية أو ركلات ترجيح، نحن مستعدون لأي شيء وسنفعل أي شيء لتحقيق الفوز والأهم هو عدم التفكير في أي شيء سوى لعب المباراة بشكل جيد".

وتأهل منتخب السنغال لدور الـ 16 كمتصدر للمجموعة الثالثة، بينما تأهل كوت ديفوار ضمن أفضل الثوالث في المجموعة الأولى.

كوت ديفوار كأس الأمم الإفريقية السنغال
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