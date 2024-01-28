حوار في الجول - إيميلو نسوي يتحدث عن الثأر من دروجبا.. والمواجهة المتوقعة ضد مصر

الأحد، 28 يناير 2024 - 20:24

كتب : حامد وجدي

إيميليو نسوي - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

تحدث إيميلو نسوي نجم غينيا الاستوائية وهداف أمم إفريقيا 2023 في دور المجموعات برصيد 5 أهداف.

FilGoal.com أجرى حوارا مع هداف البطولة ولاعب منتخب إسبانيا للشباب السابق الذي تحدث عن لعبه كظهير أيمن وأيضا جناح بالإضافة لمركز المهاجم.

نسوي توج بلقب كأس أوروبا للناشئين والشباب مع إسبانيا، لكنه مثّل منتخب غينيا الاستوائية بلاده الأم، وكشف كيف اختار تمثيل منتخب بلاده؟

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب غينيا الاستوائية: يجب أن نتواضع.. وغينيا مرشحة للفوز علينا كرنفال أمم إفريقيا - إسباني تحول لهداف غينيا الاستوائية التاريخي.. إنسوي رجل مباراة كوت ديفوار بعد فضيحة غينيا الاستوائية.. حالات تأهل كوت ديفوار إلى ثمن النهائي كرنفال أمم إفريقيا – نسوي.. إسباني رفض غينيا الاستوائية ليصبح هدافهم التاريخي

بالإضافة إلى الثأر من ديديه دروجبا عقب الفوز على كوت ديفوار برباعية، وأوضح رأيه عن مواجهة متوقعة ضد مصر في ربع النهائي حال تأهلهما.

لمتابعة الحوار بالكامل من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا

أمم إفريقيا غينيا الاستوائية إيميلو نسوي
نرشح لكم
أعتقد أننا لن نعرف أبدا تشكيل الكونغو الديمقراطية - 3 تغييرات هجومية من ديسابر ضد مصر أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. أبو جبل أساسي أمام الكونغو الديمقراطية وعودة النني للوسط أمم إفريقيا - مدرب كوت ديفوار: أنا في سلام طالما رينارد ليس مديري.. وسنواجه السنغال بثقة كبيرة أمم إفريقيا - مؤتمر سيسيه: لا نخاف مواجهة أي أحد.. لدى كوت ديفوار شيء يجب علينا استعادته انتهت في أمم إفريقيا - غينيا الاستوائية (0)-(1) غينيا تغريدة - "مزيج من هنري وسواريز.. واحضروه لتشيلسي" ماذا قال المتابعون عن مابولولو أمم إفريقيا - نجم أنجولا: نستحق التأهل لربع النهائي
أخر الأخبار
تمهيدا لرحيل أبو جبل.. البنك الأهلي يضم الزنفلي حارس الداخلية 16 دقيقة | الكرة المصرية
كأس آسيا – بركلات الترجيح.. طاجيكستان تحقق فوزا تاريخيا على الإمارات وتتاهل لدور الـ8 19 دقيقة | آسيا
أعتقد أننا لن نعرف أبدا 24 دقيقة | كوت ديفوار 2023
تشكيل الكونغو الديمقراطية - 3 تغييرات هجومية من ديسابر ضد مصر 31 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مانشستر يونايتد يفلت من مفاجآت الكأس بالفوز على نيوبورت 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
عملية شاملة تتضمن عمار ياسر.. الزمالك يوثق عقود أشباله 42 دقيقة | الدوري المصري
أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. أبو جبل أساسي أمام الكونغو الديمقراطية وعودة النني للوسط 53 دقيقة | كوت ديفوار 2023
الونش يكشف طبيعة إصابته ويهدي كأس التحدي لجماهير الزمالك 56 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة