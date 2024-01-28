حوار في الجول - إيميلو نسوي يتحدث عن الثأر من دروجبا.. والمواجهة المتوقعة ضد مصر

تحدث إيميلو نسوي نجم غينيا الاستوائية وهداف أمم إفريقيا 2023 في دور المجموعات برصيد 5 أهداف.

FilGoal.com أجرى حوارا مع هداف البطولة ولاعب منتخب إسبانيا للشباب السابق الذي تحدث عن لعبه كظهير أيمن وأيضا جناح بالإضافة لمركز المهاجم.

نسوي توج بلقب كأس أوروبا للناشئين والشباب مع إسبانيا، لكنه مثّل منتخب غينيا الاستوائية بلاده الأم، وكشف كيف اختار تمثيل منتخب بلاده؟

بالإضافة إلى الثأر من ديديه دروجبا عقب الفوز على كوت ديفوار برباعية، وأوضح رأيه عن مواجهة متوقعة ضد مصر في ربع النهائي حال تأهلهما.

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