طبيب الزمالك: إصابة الونش بكدمة في الركبة والفحوصات المبدئية مطمئنة

الأحد، 28 يناير 2024 - 20:23

كتب : إبراهيم رمضان

محمود حمدي الونش - الزمالك ضد الوحدة

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الزمالك عن تفاصيل إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق خلال مباراة أهلي جدة.

وقال أسامة في تصريحات عبر الموقع الرسمي للزمالك إن إصابة الونش عبارة عن كدمة في الركبة.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن الفحوصات المبدئية التي خضع لها اللاعب مطمئنة، وسيخضع لمزيد من الفحوصات في الساعات المقبلة للاطمئنان عليه.

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وتوج الزمالك بلقب كأس تحدي دبي بعد الفوز في النهائي على أهلي جدة السعودي بنتيجة 3-0.

وسجل أهداف الزمالك في المباراة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" وعمار ياسر.

ويستعد الزمالك في معسكره بالإمارات للنصف الثاني من الموسم الجاري.

الزمالك الونش
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