الزمالك يتوج بلقب كأس تحدي دبي أمام أهلي جدة بثلاثية

الأحد، 28 يناير 2024 - 20:02

كتب : FilGoal

الزمالك - أهلي جدة

توج الزمالك بلقب كأس تحدي دبي بعد الفوز في النهائي على أهلي جدة السعودي بنتيجة 3-0.

سجل أهداف الزمالك: محمود عبد الرازق "شيكابالا" ويوسف إبراهيم "أوباما" وعمار ياسر.

وكان الزمالك قد تأهل للزمالك بالفوز على الرجاء يوم الجمعة الماضي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بنتيجة 2-2.

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ويستعد الزمالك في معسكره بالإمارات للنصف الثاني من الموسم الجاري.

وحصد الرجاء المغربي المركز الثالث بعد الفوز على وهان الصيني بنتيجة 1-0.

وفاز شيكابالا بجائزتي أفضل لاعب في البطولة والهداف بعدما سجل ثنائية ضد الرجاء وأهلي جدة.

التشكيل

دفع معتمد جمال بنفس التشكيل لكن مع تغيير وحيد حيث بدأ عمر جابر بدلا من حمزة المثلوثي.

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بينما قاد روبرتو فيرمينو هجوم أهلي جدة في بداية اللقاء.

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وصف المباراة

قبل البداية تم تكريم محمد عبد الشافي الذي ارتدى وحقق ألقابا بقميص الفريقين من قبل.

وتألق محمد عواد في الدقيقة 8 بالتصدي لتسديدة على الطائرة وحوّلها ببراعة لركنية.

وبعد دقيقتين رد نبيل عماد بتصويبة أرضية قوية مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 28 استغل سامسون ضغطه القوي على المدافعين وخطف الكرة وسدد كرة قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 28.

وهز شيكابالا أرجاء الملعب بعدما تلقي كرة داخل منطقة الجزاء وراوغ المدافع وسدد كرة في الشباك في الدقيقة 31.

شوط أول انتهى بتقدم الأبيض بهدف شيكابالا.

وفي بداية الثاني دفع معتمد جمال بالثنائي محمود علاء وإبراهيما نداي بدلا من محمود حمدي "الونش" وشيكابالا.

في المقابل قاد الفرنسي آلان سان ماكسيميان تغييرات أهلي جدة، حيث بدأ 11 لاعبا آخر الشوط الثاني.

وسرعان من أضاف يوسف أوباما الهدف الثاني في الدقيقة 47، حيث ضغط أكينيولا على مدافع الأهلي وقطع الكرة ومرر بينية لأوباما الذي سجل في الشباك بعد انفراده.

وفي الدقيقة 56 أشهر الحكم بطاقة حمراء لعلي مجرشي لاعب أهلي جدة بعد ضرب نبيل عماد والتي تسببت في نشوب مشادة قوية بين لاعبي الفريقين.

ومنع القائم الأيسر لمحمد عواد رأسية فهد الرشيدي في الدقيقة 64.

وأهدر أوباما فرصة إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 72 بتصويبة مرت أعلى العارضة.

وشارك محمد السيد وناصر منسي بدلا من أكينيولا ونبيل عماد في الدقيقة 74.

ثم شارك عمار ياسر بدلا من مصطفى شلبي في الدقيقة 84، ثم تبعه تغيير آخر بمشاركة محمد حسام "بيسو" بدلا من أوباما.

وفي الدقيقة 88 سجل عمار ياسر هدف الزمالك الثالث بعدما حول عرضية عمر جابر في الشباك.

معتمد جمال أجرى تغييرات أخيرة بمشاركة معاذ علاء الدين بدلا من عواد، ثم أطُلقت صافرة النهاية معلنة تتويج الزمالك بلقب كأس تحدي دبي.

الزمالك كأس تحدي دبي
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