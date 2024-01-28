موندو ديبورتيفو تكشف كواليس رحيل تشافي من برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كواليس إعلان المدير الفني الإسباني الرحيل.

وأعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة رحيله نهاية الموسم الحالي عقب مباراة فريقه ضد فياريال بشكل مفاجئ في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ22 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وخسر برشلونة 5-3 من فياريال على ملعب النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة إلى تواصل تشافي عقب المباراة مع أليخاندرو إتشيفاريا المسؤول في النادي وأيضا مع خوان لابورتا رئيس برشلونة.

وحسب الصحيفة فالثنائي كان في اجتماع فني مع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة ورافا يوستي نائب الرئيس وبويان كركيتش مدرب اللاعبين المعارين من أجل تحليل الخسارة.

وكشفت الصحيفة أن تشافي انتظر لابورتا حتى خروجه وأخبره بإعلان رحيله وأنه سيقول ذلك في المؤتمر الصحفي الذي من المقرر إقامته بعد المباراة.

وتأخر تشافي أكثر من نصف ساعة على حضور المؤتمر الصحفي.

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ووفقا للصحيفة فرفض لابورتا فكرة رحيل تشافي في نهاية الموسم الحالي وحاول أن يقنعه بألا يفعل ذلك في المؤتمر الصحفي.

وأفادت الصحيفة أن كذلك ديكو ويوستي رفضا رحيل تشافي، لكن لم يوافق المدرب أبدا، ولم يقبل أيضا تواجد لابورتا معه في المؤتمر الصحفي حتى لا يظهر أن القرار جاء بالاتفاق.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة ويبتعد بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد الوصيف و11 عن جيرونا المتصدر، لكن مع مباراة أكثر لجيرونا.

وخسر برشلونة من أتلتيك بلباو في كأس ملك إسبانيا 4-2 في دور ربع النهائي، وانهزم في نهائي السوبر الإسباني من ريال مدريد 4-1.