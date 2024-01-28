تأثير فراشة غانا مستمر.. أيو يسجل ثنائية تخطف نقطة للوهافر ضد لوريان

الأحد، 28 يناير 2024 - 19:03

كتب : FilGoal

أندري أيو - لوهافر

خرج منتخب غانا مبكرا في مفاجأة كبرى من أمم إفريقيا 2023، وظهر تأثير الفراشة سريعا عندما قاد الغاني إينياكي ويليامز فريقه أتليتك بلباو بعد 48 ساعة لإقصاء برشلونة من كأس ملك إسبانيا.

والتأثير ظل مستمرا حيث شارك أندري أيو وسجل ثنائية خطف بها نقطة ثمينة للوهافر ضد لوريان في الجولة 19 من الدوري الفرنسي.

ولأول مرة يسجل أيو مع لوهافر الموسم الجاري منذ انضمامه في نوفمبر الماضي بصفقة انتقال حر.

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أيو الذي شارك كبديل في أمم إفريقيا بمباراتي كاب فيردي وموزمبيق لم يسجل أو يصنع ولم تفز غانا معه، لكنه فعلها مع فريقه بعدها.

وصف المباراة

تقدم إيمانويل سابي في الدقيقة 15 للوهافر من علامة الجزاء.

وسجل المغربي عمران لوزا هدف التعادل في الدقيقة 33 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 51 سجل أيمن كاري هدف التقدم للوريان، ثم شارك أيو في الدقيقة 70.

سجل الغاني المخضرم هدف التعادل في الدقيقة 85، ثم أعاد الإيفواري محمد بامبا تقدم لوريان في اللقاء بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وخطف أيو النقطة الثمينة لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع بركلة مقصية رائعة.

لوهافر الدوري الفرنسي أندري أيو
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