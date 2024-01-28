الرجاء يحقق المركز الثالث في كأس التحدي الودي بالفوز على ووهان
الأحد، 28 يناير 2024 - 18:55
كتب : FilGoal
حقق نادي الرجاء المغربي الفوز على ووهان الصيني بهدف دون مقابل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة التحدي الودية في دبي.
وسجل المهدي موهوب هدف الرجاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 27 من عمر المباراة.
وتوج الرجاء بالميدالية البرونذية، بينما حصل ووهان على المركز الرابع في البطولة.
الرجاء كان قد خسر في قبل النهائي من الزمالك بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق.
وخسر ووهان من أهلي جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في قبل النهائي.
ويلعب الزمالك حاليا مع أهلي جدة في المباراة النهائية للبطولة لتحديد المتوج باللقب.
المهدي موهوب يسجل هدف التقدم لـ #الرجاء_الرياضي المغربي في الدقيقة 27
الرجاء الرياضي 1 × 0 ووهان ثري تاونز pic.twitter.com/WrI9QuH23s— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 28, 2024
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