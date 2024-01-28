مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتفقنا مع نادي البنك الأهلي على استعارة أبو جبل

اقترب الأهلي من تدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق بعد إصابة محمد الشناوي مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "تم الاتفاق مع نادي البنك الأهلي على استعارة محمد أبو جبل حارسه لنهاية الموسم".

وأضاف "كذلك تم الاتفاق مع الحارس على ذلك".

وأوضح "الاتفاق مع نادي البنك الاهلي حتى الآن لا يوجد به تبادل لاعبين، فقط مبلغ مالي سيتم دفعه لنادي البنك الأهلي، ويتم التفاوض الآن على صيغة بند أحقية الشراء".

وأصيب محمد الشناوي مع منتخب مصر بخلع في الكتف ليغيب لمدة 4 شهور.

ويتواجد أبو جبل البالغ من العمر 34 عاما مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار.

ومن المنتظر أن يحرس أبو جبل عرين الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد، في دور الـ16 من البطولة، وذلك بعدما تعرض محمد الشناوي لإصابة في الكتف خلال مباراة كاب فيردي السابقة غادر بسببها المنتخب.

أبو جبل كان قريبا من الانتقال إلى النصر السعودي بداية موسم 2022-2023 لكن الاتفاق بينه وبين النادي الأصفر لم يتم.

وكانت صحيفة الرياضية السعودية كشفت أمس السبت، أن نادي الشباب السعودي وضع اسم أبو جبل ضمن المرشحين للانضمام للفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.