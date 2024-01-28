بعودة الثلاثي المصاب.. ليفربول يفوز بخماسية على نورويتش في كأس الاتحاد الإنجليزي

الأحد، 28 يناير 2024 - 18:44

كتب : FilGoal

ليفربول

حقق ليفربول الفوز على على نورويتش سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

سجل خماسية ليفربول في المباراة كل من كيرتس جونز وداروين نونيز ودييجو جوتا وفيرجل فان دايك وريان جرافنبرخ.

وتأهل ليفربول إلى الدور الخامس لمواجهة الفائز من مواجهة ساوثامبتون وواتفورد.

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المباراة شهدت عودة الثلاثي المصاب ترينت أليكساندر أرنولد وأندرو روبيرتسون وديمينيك سوبوسلاي.

تقدم جونز بالهدف الأول في الدقيقة الـ 16 برأسية بعد عرضية من برادلي.

وتعادل بن جيبسون في الدقيقة الـ 22 برأسية مستغلا ركلة ركنية.

وفي الدقيقة الـ 28 عاد داروين ليضيف التقدم لليفربول بانفراد بالمرمى.

في الشوط الثاني أضاف ديوجو جوتا الهدف الثالث بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف فان دايك الهدف الرابع برأسية في الدقيقة الـ 63.

وقلص بورخا ساينز الفارق لنورويتش بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 69 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأنهى جرافنبرج خماسية ليفربول برأسية أخرى في الدقيقة الـ 93.

ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي نورويتش
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