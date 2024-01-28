بعودة الثلاثي المصاب.. ليفربول يفوز بخماسية على نورويتش في كأس الاتحاد الإنجليزي
الأحد، 28 يناير 2024 - 18:44
كتب : FilGoal
حقق ليفربول الفوز على على نورويتش سيتي بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب أنفيلد في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.
سجل خماسية ليفربول في المباراة كل من كيرتس جونز وداروين نونيز ودييجو جوتا وفيرجل فان دايك وريان جرافنبرخ.
وتأهل ليفربول إلى الدور الخامس لمواجهة الفائز من مواجهة ساوثامبتون وواتفورد.
المباراة شهدت عودة الثلاثي المصاب ترينت أليكساندر أرنولد وأندرو روبيرتسون وديمينيك سوبوسلاي.
تقدم جونز بالهدف الأول في الدقيقة الـ 16 برأسية بعد عرضية من برادلي.
⚽️ جونز يفتتح التسجيل لليفربول من رأسية مميزة#كأس_الاتحاد_الانجليزي | #ليفربول_نوريتش #FACup pic.twitter.com/DpM94KPDkJ— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2024
وتعادل بن جيبسون في الدقيقة الـ 22 برأسية مستغلا ركلة ركنية.
⚽️ نوريتش سيتي يعادل النتيجة سريعاً عن طريق بن جيبسون#كأس_الاتحاد_الانجليزي | #ليفربول_نوريتش #FACup pic.twitter.com/5Svy54DjJ1— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2024
وفي الدقيقة الـ 28 عاد داروين ليضيف التقدم لليفربول بانفراد بالمرمى.
⚽️🔥 داروين نونيز يُسجل الهدف الثاني لليفربول#كأس_الاتحاد_الانجليزي | #ليفربول_نوريتش #FACup pic.twitter.com/mTlvLnsXmk— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 28, 2024
في الشوط الثاني أضاف ديوجو جوتا الهدف الثالث بتسديدة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف فان دايك الهدف الرابع برأسية في الدقيقة الـ 63.
وقلص بورخا ساينز الفارق لنورويتش بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 69 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.
وأنهى جرافنبرج خماسية ليفربول برأسية أخرى في الدقيقة الـ 93.