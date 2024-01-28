الأهلي يعلن موعد عزاء العامري فاروق
الأحد، 28 يناير 2024 - 18:28
كتب : FilGoal
أعلن النادي الأهلي موعد عزاء الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي السابق الذي توفي يوم الجمعة الماضي.
ويقام عزاء الراحل غدا الإثنين بالقاعة الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي.
ودخل العامري فاروق المستشفى بعدما أصيب بغيبوبة بتاريخ 7 نوفمبر الماضي وخضع لعملية جراحية في المخ.
وشغل العامري فاروق عدة مناصب مرموقة على الساحة الرياضية المصرية.
وتولى منصب وزير الرياضة في عام 2012، وكان عضوا في مجلس إدارة النادي الأهلي لعدة سنوات.
قبل أن يتم انتخابه نائبا رئيس الأهلي في عام 2017 للمرة الأولى، وكذلك في المنصب ذاته في انتخابات عام 2022.
وأعلن الأهلي الحداد ثلاثة أيام عقب رحيل العامري.
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