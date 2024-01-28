في الجول يكشف مستجدات مفاوضات الزمالك وفيوتشر بشأن عاطف والسيسي وناصر ماهر

يسعى الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد نجاح مجلس إدارته في حل أزمة إيقاف القيد.

ويرغب الزمالك في التعاقد مع ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك عرض دخول عمرو السيسي ضمن صفقة ضم ناصر ماهر.

ناصر شارك منذ بداية الموسم مع مودرن فيوتشر في 8 مباريات وسجل هدف وصنع آخر.

في المقابل طلب مودرن فيوتشر التعاقد مع ثلاثة ناشئين من الزمالك بينهم لاعبين بشكل نهائي مع استعارة الثالث لمدة موسمين ونصف وهو ما عطل إتمام الصفقة حتى الآن بسبب رفض الزمالك.

كما علم FilGoal.com أن الزمالك يحاول ضم مهاجم أجنبي ويضع أحمد عاطف مهاجم فيوتشر كأولوية حال الفشل في ضم المهاجم الأجنبي، وقتها سيدخل الزمالك في مفاوضات جديدة للحصول على ثنائي فيوتشر.

ولعب عاطف 13 مباراة منذ بداية الموسم مع مودرن فيوتشر وتمكن من تسجيل هدفين.