انتهت كأس آسيا - الإمارات (1)-(1) طاجيكستان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإمارات وطاجيكستان في دور الـ16 من كأس آسيا 2023 المقام في قطر.

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انتهت بفوز طاجيكستان 5-3 بركلات الترجيح على الإمارات

أليشير شوكوروف يسجل الركلة الحاسمة وتفوز طاجيكستان بالمباراة

علي صالح يسجل الركلة الرابعة

روستام سويروف يسجل الركلة الرابعة

ليما يسجل الركلة الثالثة للإمارات

إخسون يسجل الركلة الثالثة لطاجيكستان

كانيدو يهدر الركلة الثانية للإمارات بعد تصدي ياتيموف

خانونوف يسجل الركلة الثانية لطاجيكاستان

عبد الله إدريس يسجل الركلة الأولى للإمارات

أختام نازاروف يسجل الركلة الأولى

التوجه إلى ركلات الترجيح

بداية الشوط الثاني الإضافي

لم يكن هناك أي فرص خطيرة على مرمى الفريقين.

بداية الشوط الأول الإضافي

استراحة

ق 95: جووووول التعادل للإمارات عن طريق خليفة الحمادي برأسية قوية في مرمى طاجيكستان

ق +90: يحيى الغساني يسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء وترتطم في القائم.

الحكم يقرر بعدم وجود ركلة جزاء.

ق 90: عودة لتقنية الفيديو من أجل الشك في ركلة جزاء للإمارات.

ق 69: الانفراد الثالث يتم إهداره فبعد عرضية من شاهروم سامييف قابلها دزهاليلوف بتسديد الكرة خارج المرمى الخالي من داخل الـ6 ياردات.

ق 59: انفراد آخر مهدر من طاجيكستان عن طريق أليشر دزهاليلوف، إذ سدد الكرة وأبعد بدر عبد العزيز مدافع الإمارات الكرة على خط المرمى.

ق 57: طاجيكستان تهدر انفراد تاما إذ أنقذ خالد عيسى حارس الإمارات مرماه ببراعة.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق +45: تسديدة خطيرة من فابيو ليما من داخل منطقة الجزاء ارتطمت في دفاع طاجيكستان وخرجت ركلة ركنية.

ق +45: كايو كانيدو كاد أن يخطف هدف التعادل للإمارات بعد تسديدة من عرضية من ركلة ركنية.

ق 30: هدف أول لطاجيكستان فاخدات خانونوف من رأسية متقنة بعد عرضية من زوير دزهورابوف.

ق 24: سيطرة إماراتية على مجريات المباراة

بداية المباراة