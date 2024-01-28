انتهت كأس دبي - الزمالك (3) (0) أهلي جدة.. الأبيض البطل
الأحد، 28 يناير 2024 - 17:54
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك وأهلي جدة في نهائي كأس تحدي دبي 2023.
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انتهت الزمالك بطل كأس تحدي دبي
عمار ياسر يعمق جراح أهلي جدة ويسجل الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 86#أهلي_جدة 0 × 3 #الزمالك#كأس_دبي_للتحدي pic.twitter.com/mzEki29m9O— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 28, 2024
ق 86: جووووول الثالث.. عمار ياسر يسجل الهدف الثالث للزمالك بعد عرضية من الجهة اليمنى.
ق 74: مشاركة محمد السيد وناصر منسي بدلا من أكينيولا ونبيل عماد
ق 72: تصويبة قوية من أوباما تمر أعلى العارضة
ق 64: رأسية فهد الرشيدي ترتطم بالقائم الأيسر لعواد
ق 56: بطاقة حمراء لعلي مجرشي لاعب الأهلي بعد مشادة بين لاعبي الفريقين.
ق 47: جوووول الثااااني.. يوسف أوباما يسجل من انفراد بعد بينية رائعة من سامسون
ق 46: خروج محمود علاء وإبراهيما نداي، بدلا من الونش وشيكابالا
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
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شيكابالا يفتتح التسجيل للزمالك في الدقيقة 30#أهلي جدة 0 × 1 #الزمالك#كأس_دبي_للتحدي pic.twitter.com/IWndILCaYm— قناة دبي الرياضية (@dubaisportstv) January 28, 2024
ق 31: جوووول أوووول.. شيكابالا يسجل الهدف الأول بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة.
ق 28: مجهود فردي من سامسون وقطع الكرة من المدافع، وسدد كرة مرت بجوار القائم.
ق 10: تصويبة صاروخية من نبيل عماد تمر بجوار القائم
ق 8: عواد يتألق ويتصدى لتسديدة على الطائر ويحوّل الكرة لركنية.
بداية اللقاء