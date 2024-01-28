تشكيل الزمالك - تغيير وحيد أمام أهلي جدة في نهائي كأس تحدي دبي

الأحد، 28 يناير 2024 - 17:19

كتب : أحمد شوقي صلاح

شيكابالا - الزمالك - الرجاء

يقود سامسون أكينيولا هجوم الزمالك في مواجهة أهلي جدة بنهائي كأس تحدي دبي الودية.

وأجرى معتمد جمال المدير الفني للأبيض تغييرا وحيدا على تشكيل الفريق الذي تفوق على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، حيث بدأ عمر جابر بدلا من حمزة المثلوثي.

وانتصر الزمالك على الرجاء بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، فيما فاز أهلي جدة على وهان ثري تاون الصيني بنتيجة 3-1.

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وجاء تشكيل الأبيض:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الشافي.

الوسط: نبيل عماد - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما".

الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين - حاتم سكر - محمود علاء - حمزة المثلوثي - أحمد زكي - محمد حسام - محمد السيد - سيد عبد الله - إبراهيما نداي - عمار ياسر - ناصر منسي .

الزمالك أهلي جدة كأس تحدي دبي
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