علي زين: قادرون على حصد ميدالية أولمبية.. وحقيقة العودة لـ الأهلي

يؤمن علي زين لاعب منتخب مصر ودينامو بوخارست الروماني بقدرة فريق اليد على حصد ميدالية أولمبية في باريس.

وحسم منتخب مصر لكرة اليد تأهله إلى أولمبياد باريس بعد التتويج بلقب أمم إفريقيا للمرة التاسعة.

وقال علي زين عبر إذاعة الشباب والرياضة: "فرصنا كبيرة للغاية في النسخة المقبلة بالأولمبياد وقادرون على حصد ميدالية، أصعب مرحلة هي ما بعد دور المجموعات، على حسب ترتيبك في المجموعة ستكون قوة المباراة التالية".

وأضاف زين "الرياضة ليس لها كبير، تحدثنا مع لاعبي المنتخب الشباب بأن كل مباراة نسبة الفوز بها هي 50% وضربنا العديد من الأمثلة السابقة".

وتابع "منتخبنا كان عليه الضغوطات الأكبر في البطولة، نلعب البطولة على ملعبنا ونحن أفضل منتخب ولا يملك أي منافس ما يخسره ولذلك كانت الضغوط علينا كبيرة لأننا مطالبين بالتتويج".

وبالحديث عن بطولة إفريقيا لكرة القدم أوضح "نتابع مباريات منتخبنا لكرة القدم في أمم إفريقيا ونتمنى تتويجهم بالبطولة لتصبح مصر متوجة ببطولتي إفريقيا لليد والقدم في فترة قصيرة".

وكشف علي زين "هناك تواصل دائم بيننا وبين لاعبي منتخب القدم من أجل تحفيز بعضنا البعض قبل المباريات الهامة، محمود تريزيجيه ومحمد النني قدموا لنا التهنئة بعد التتويج".

وعن الاستعداد لأولمبياد باريس قال: "ننتظر عودة حسن قداح من الإصابة واللحاق بنا في أولمبياد باريس، بجانب خوض دودو مرحلة التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والعودة للمنتخب من جديد".

وأخيرا بالحديث عن العودة للنادي الأهلي من جديد، اختتم زين تصريحاته "لا يوجد أي حديث عن العودة خلال الفترة الحالية، لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل".