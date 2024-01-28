انتهت كأس الاتحاد - ليفربول (4)-(2) نورويتش

الأحد، 28 يناير 2024 - 16:52

كتب : FilGoal

ليفربول

يستضيف ليفربول فريق نورويتش ضمن منافسات دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق93. جووووول خاامس لليفربول عن طريق جرافنبرخ

ق69. جوووول تقليص الفارق لنورويتش.

ق63. جووول الرابع لليفربول عن طريق فان دايك برأسية.

ق53. جوووول الثالث لليفربول عن طريق دييجو جوتا.

الشوط الثاني

ق30 جوووووول نونيز

ق22 جووووووول جيبسون يتعادل

ق16 جوووووول جونز يضيف الأول للريدز

بداية المباراة

ليفربول كأس الاتحاد الإنجليزي نورويتش
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