انتهت كأس الاتحاد - ليفربول (4)-(2) نورويتش

مواجهات متوسطة في دور الـ16 لكأس الاتحاد الإنجليزي

مدرب الزمالك المحتمل - جوزيه جوميز.. رفض دوري الأبطال من أجل حلمه الإنجليزي وصاحب فلسفة مجنونة

بايرن يخسر كومان لنحو 3 أشهر

بعد 5 انتصارات متتالية.. ميلان يتعثر في الوقت القاتل ضد بولونيا