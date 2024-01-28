كأس آسيا - أستراليا تدك إندونيسيا برباعية نحو ربع النهائي

الأحد، 28 يناير 2024 - 15:55

كتب : FilGoal

أستراليا - سوريا

سحق منتخب أستراليا نظيره الإندونيسي برباعية نظيفة ليتأهل لربع نهائي كأس آسيا يوم الأحد.

وعبر منتخب أستراليا منافسه الإندونيسي في دور الـ16 لينتظر الفائز من لقاء السعودية أو كوريا الجنوبية في ربع نهائي كأس آسيا.

وتقدم منتخب الكانجرو مبكرا عن طريق إلكان باجوت لاعب إندونيسيا الذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12.

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وضاعف مارتن بويلي النتيجة برأسية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وظلت النتيجة كما هي حتى أضاف كريج جودوين وهاري سوتار الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 89 و91.

المنتخب الذي توج بطلا في 2015، ينتظر معرفة خصمه في ربع النهائي من المواجهة القوية التي تجمع السعودية وكوريا الجنوبية.

المواجهة المنتظرة بين السعودية وكوريا الجنوبية ستقام يوم الثلاثاء.

إندونيسيا أستراليا كأس آسيا
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