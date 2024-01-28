تغريدة - "مزيج من هنري وسواريز.. واحضروه لتشيلسي" ماذا قال المتابعون عن مابولولو

لفت كريستوفاو مابولولو مهاجم منتخب أنجولا ونادي الاتحاد السكندري أنظار المتابعين لأمم إفريقيا بعد تألقه وتسجيل ثالث أهدافه بالبطولة.

وسجل مابولولو هدفا رائعة في شباك ناميبيا، بالمواجهة التي حسمت تأهل أنجولا لربع نهائي أمم إفريقيا ومواجهة نيجيريا.

وصرح محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد عبر قناة dmc موضحا أنه لا حديث عن بيع اللاعب قبل نهاية أمم إفريقيا، وأن هناك اهتمام من أندية قمة في تركيا وأخرى سعودية.

وأشاد المتابعين لأمم إفريقيا بأداء مابولولو وهناك من طالب بسرعة انضمامه إلى تشيلسي.

ويقدم لكم FilGoal.com مجموعة من تغريدات المتابعين التي تشيد بمابولولو:

"هذا الإنهاء من الأنجولي مابولولو من عالم آخر، ببساطة تقنية رائعة".

🇦🇴😍 This finish from Angola's Mabululu is out of this world... the technique is simply delightful! 🪄✨ pic.twitter.com/4bzIpWQIXW — EuroFoot (@eurofootcom) January 28, 2024

"شاهدت هذا الهدف عشر مرات، ومن الجنون بالنسبة لي كيف تمكن مابولولو من منحه هذا التأثير، أنه مزيج من تيري هنري ولويس سواريز".

J’ai revu une dizaine de fois ce but et je trouve ça tellement dingue comment Mabululu 🇦🇴 réussit à lui donner cet effet de trajectoire. Un mélange de Thierry Henry et Luis Suarez. pic.twitter.com/WZoeUEHqlo — Scipion (@Scipionista) January 28, 2024

"مرحبا برشلونة، اسمه مابولولو وأنجولي ويمكنه مساعدتك في تسجيل الأهداف، هو لاعب في الاتحاد السكندري بمصر ويكلفك 800 ألف يورو، أمر مثير للاهتمام أليس كذلك؟".

Hola @FCBarcelona su nombre es Mabululu, es un angoleño. El podría ayudar os a marcar goles. Es un jugador de Ittihad Alex en Egipto y solo cuesta 800k. Interesante, ¿no? https://t.co/6wUPtYv7Y9 pic.twitter.com/QflFwuC08o — Suukeur bayina dokhane 💔 (@suukeurbekk) January 28, 2024

كتب مشجع لتشيلسي تعليقا عن اقتراب لاعب من البلوز "وقعوا مع مابولولو في أسرع وقت ممكن".

"ليفاندوفسكي إلى الخارج، ضم مابولولو"

"لازلت غير قادر على تجاوز هدف مابولولو بالأمس، لم أر مثل هذا الإنهاء منذ اعتزال هنري".

I still cant get over that Mabululu 🇦🇴 goal from yesterday. I legit haven't seen that kind of finishing since Thierry Henry retired. #AFCON2023 https://t.co/Yx22vQYy0h — RedDevilJoseph🇲🇦 (@RedDevilJoseph) January 28, 2024

"الأنجولي مابولولو وأفضل إنهاء مثل هنري".

Angola's Cristovao Mabululu with the most Thierry Henry-esque finish. 🇦🇴😮‍💨pic.twitter.com/dFuHo5hXtI — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 28, 2024

"مابولولو، جيلسون دالا، جيلبرتو في أمم إفريقيا" تشبيه ثلاثي أنجولا بثلاثية ميسي وسواريز ونيمار

Mabululu, Gelson Dala and Gilberto on this Afcon pic.twitter.com/ovvkccecbA — Dabz 🇬🇼 (@Dabzzzz97) January 27, 2024

"هذا الهدف الرائع لمابولولو سيعش إلى الأبد في رأسي".