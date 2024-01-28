تغريدة - "مزيج من هنري وسواريز.. واحضروه لتشيلسي" ماذا قال المتابعون عن مابولولو

الأحد، 28 يناير 2024 - 15:46

كتب : محمد سمير

مابولولو - أنجولا

لفت كريستوفاو مابولولو مهاجم منتخب أنجولا ونادي الاتحاد السكندري أنظار المتابعين لأمم إفريقيا بعد تألقه وتسجيل ثالث أهدافه بالبطولة.

وسجل مابولولو هدفا رائعة في شباك ناميبيا، بالمواجهة التي حسمت تأهل أنجولا لربع نهائي أمم إفريقيا ومواجهة نيجيريا.

وصرح محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد عبر قناة dmc موضحا أنه لا حديث عن بيع اللاعب قبل نهاية أمم إفريقيا، وأن هناك اهتمام من أندية قمة في تركيا وأخرى سعودية.

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وأشاد المتابعين لأمم إفريقيا بأداء مابولولو وهناك من طالب بسرعة انضمامه إلى تشيلسي.

ويقدم لكم FilGoal.com مجموعة من تغريدات المتابعين التي تشيد بمابولولو:

"هذا الإنهاء من الأنجولي مابولولو من عالم آخر، ببساطة تقنية رائعة".

"شاهدت هذا الهدف عشر مرات، ومن الجنون بالنسبة لي كيف تمكن مابولولو من منحه هذا التأثير، أنه مزيج من تيري هنري ولويس سواريز".

"مرحبا برشلونة، اسمه مابولولو وأنجولي ويمكنه مساعدتك في تسجيل الأهداف، هو لاعب في الاتحاد السكندري بمصر ويكلفك 800 ألف يورو، أمر مثير للاهتمام أليس كذلك؟".

كتب مشجع لتشيلسي تعليقا عن اقتراب لاعب من البلوز "وقعوا مع مابولولو في أسرع وقت ممكن".

"ليفاندوفسكي إلى الخارج، ضم مابولولو"

"لازلت غير قادر على تجاوز هدف مابولولو بالأمس، لم أر مثل هذا الإنهاء منذ اعتزال هنري".

"الأنجولي مابولولو وأفضل إنهاء مثل هنري".

"مابولولو، جيلسون دالا، جيلبرتو في أمم إفريقيا" تشبيه ثلاثي أنجولا بثلاثية ميسي وسواريز ونيمار

"هذا الهدف الرائع لمابولولو سيعش إلى الأبد في رأسي".

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