بايرن يخسر كومان لنحو 3 أشهر

الأحد، 28 يناير 2024 - 14:43

كتب : FilGoal

كينجسلي كومان

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة لاعبه كينجسلي كومان بتمزق في الرباط الداخلي للركبة.

ولم يحدد بايرن مدة الغياب، فيما أشارت تقارير إلى أن الإصابة ستبعد كومان لمدة تترواح بين شهرين و3 أشهر.

وتعرض الجناح الفرنسي للإصابة في الركبة خلال فوز فريقه على أوجسبورج في الدوري الألماني يوم السبت.

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وذكر النادي البافاري عبر موقعه أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب أكدت إصابته بتمزق في الرباط الجانبي للركبة اليسرى.

وقال توماس توخيل مدرب بايرن عقب المباراة: "لم تكن هناك فرصة لاستمرار كومان في الملعب، بدت إصابة قوية ومؤلمة منذ الوهلة الأولى".

بينما أوضح كريستوف فرويند المدير الرياضي للبايرن "إصابة كومان ضربة قوية بالنسبة لنا، ولكني أعرفه جيدا وهو ما يجعلني أشعر بالتفاؤل بأنه سيعود أقوى".

وغادر الدولي الفرنسي الملعب على عكازين.

كينجسلي كومان بايرن ميونيخ
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