خبر في الجول - الزمالك يبدأ مفاوضاته مع بلدية المحلة بعد إتمام اتفاقه مع يوسف حسن

توصل نادي الزمالك لاتفاق مع يوسف حسن لاعب وسط بلدية المحلة من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية بضم اللاعب.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أتم اتفاقه مع اللاعب على البنود الشخصية، ويبدأ التفاوض مع بلدية المحلة على قيمة الصفقة.

واتفق الزمالك مع يوسف على تعاقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم، وأشاد أحمد رؤوف المدير الفني لبلدية المحلة بقدرات اللاعب.

ويبدأ الزمالك مفاوضاته مع بلدية المحلة خلال الساعات المقبلة لإتمام الانتقال بشكل رسمي.

وكان بلدية المحلة قد توصل لاتفاق مع الزمالك بشأن استعارة محمد طارق ظهير أيمن القلعة البيضاء حتى نهاية الموسم.

ويشغل يوسف حسن - 25 عاما - مركز الوسط، ويرتبط بتعاقد مع بلدية المحلة حتى صيف 2026.

وبدأ يوسف حسن مشواره من ناشئين الزمالك قبل أن ينتقل إلى وادي دجلة معارا في الفترة من صيف 2016 ولمدة موسم.

وبعد رحيله من الزمالك لعب يوسف لأندية الرجاء المطروحي والاتحاد السكندري ونادي مصر والمصري بالسلوم وبورتو سويس وأسوان.

وانضم يوسف إلى بلدية المحلة قبل انطلاق الموسم الجاري قادما من بورتو سويس.

وخاض يوسف 10 مباريات مع بلدية المحلة هذا الموسم في مسابقتي الدوري وكأس الرابطة.