أمم إفريقيا - نجم أنجولا: نستحق التأهل لربع النهائي

الأحد، 28 يناير 2024 - 13:55

كتب : FilGoal

جيلسون دالا

يؤمن جيلسون دالا نجم أنجولا بأن منتخب بلاده استحق التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا 2023.

وفاز منتخب أنجولا على منافسه ناميبيا بثلاثة أهداف دون رد وتأهل لربع النهائي.

وقال جيلسون دالا في تصريحات للصحفيين: "لقد قدمنا أداء جيدا، استحق منتخبنا هذا التأهل وأنا سعيد جدا لأننا حققنا ذلك".

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وتابع "تسجيل الأهداف هنا يجعلني سعيدا، وأود الاستمرار في تسجيل الأهداف في هذه المنافسة وتحقيق الانتصارات".

وأضاف "التزام ومشاركة جميع اللاعبين ساعدني في التتويج بجائزة رجل المباراة".

حصل جيلسون دالا على جائزة رجل مباراة أنجولا ضد ناميبيا في المباراة التي جمعتهما في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وسجل دالا هدفين وصنع هدفا إذ ساهم بشكل مباشر في جميع أهداف المباراة.

ويحتل دالا المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي البطولة برصيد 4 أهداف، خلف إيميليو إنسوي مهاجم غينيا الاستوائية بهدف واحد.

وأتت أرقام دالا كالتالي:

أهداف: 2

صناعة أهداف: 1

تمريرات مفتاحية: 5

تسديدات على المرمى: 2

مراوغات ناجحة: 1 من 2

الفوز في الثنائيات الأرضية: 4 من 7

الفوز في الثنائيات الهوائية: 1 من 2

وارتبط اللاعب البالغ من العمر 27 عاما بالانتقال إلى فريق الأهلي من قبل.

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