خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع كريم يحيى

أتم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع كريم يحيى ظهير أيمن فريق الداخلية.

ويلعب كريم يحيى - 25 عاما - في مركز الظهير الأيمن كما سبق له اللعب كمدافع.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قد حسم انتقال كريم يحيى ضمن تدعيمات صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الجارية حاليا.

وتوصل البنك الأهلي لاتفاق مع كريم يحيى بتعاقد لمدة ثلاثة مواسم.

وينتظم كريم في تدريبات البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد سداد القيمة المالية لنادي الداخلية.

وبدأ كريم مشواره مع شباب الأهلي قبل أن ينتقل إلى سموحة معارا في يناير 2019 ولمدة موسم ونصف الموسم.

وخاض كريم تجربة مع الاتحاد السكندري لمدة موسمين ونصف الموسم قبل أن ينتقل إلى الداخلية في يناير الماضي.

ولعب كريم هذا الموسم 11 مباراة مع فريق الداخلية.

ويأتي الداخلية في المركز السابع عشر وقبل الأخير بمسابقة الدوري برصيد 7 نقاط من 11 مباراة.

بينما البنك الأهلي يأتي في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.