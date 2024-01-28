خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع كريم يحيى

الأحد، 28 يناير 2024 - 12:52

كتب : عمرو نبيل

كريم يحيى - الاتحاد السكندري

أتم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع كريم يحيى ظهير أيمن فريق الداخلية.

ويلعب كريم يحيى - 25 عاما - في مركز الظهير الأيمن كما سبق له اللعب كمدافع.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي قد حسم انتقال كريم يحيى ضمن تدعيمات صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الجارية حاليا.

أخبار متعلقة:
كأس الرابطة - البنك الأهلي يفوز على المقاولون العرب بهدف في الوقت القاتل خبر في الجول – البنك الأهلي يقدم عرضا لياو أنور لاعب الإسماعيلي بسبب مواجهة المصري.. البنك الأهلي يتقدم بشكوى جديدة ضد التحكيم خبر في الجول - البنك الأهلي يتم اتفاقه مع مدافع منتخب فلسطين

وتوصل البنك الأهلي لاتفاق مع كريم يحيى بتعاقد لمدة ثلاثة مواسم.

وينتظم كريم في تدريبات البنك الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد سداد القيمة المالية لنادي الداخلية.

وبدأ كريم مشواره مع شباب الأهلي قبل أن ينتقل إلى سموحة معارا في يناير 2019 ولمدة موسم ونصف الموسم.

وخاض كريم تجربة مع الاتحاد السكندري لمدة موسمين ونصف الموسم قبل أن ينتقل إلى الداخلية في يناير الماضي.

ولعب كريم هذا الموسم 11 مباراة مع فريق الداخلية.

ويأتي الداخلية في المركز السابع عشر وقبل الأخير بمسابقة الدوري برصيد 7 نقاط من 11 مباراة.

بينما البنك الأهلي يأتي في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

الداخلية الدوري المصري البنك الأهلي كريم يحيى
نرشح لكم
فوت ميركاتو: نبيل فقير يقترب من الدوري السعودي رومانو: راكيتيتش يخضع للكشف الطبي مع الشباب السعودي بايرن يضم مدافع جالاتا سراي خبر في الجول - الداخلية يطلب استعارة لاعب الزمالك الشاب.. والقرار النهائي فتح الله: السعيد حتى الآن لاعبا في بيراميدز.. وسيفيد الزمالك إذا انضم له يوما ما مصيلحي: هذه حقيقة سعر مابولولو.. ولا حديث قبل نهاية أمم إفريقيا خبر في الجول - أهلي بنغازي يتمم اتفاقه مع المصري لضم الجلاسي الرياضية: الشباب السعودي يتحرك لضم أبو جبل
أخر الأخبار
كما كشف في الجول.. المصري يعلن رحيل الجلاسي 42 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع كريم يحيى 52 دقيقة | ميركاتو
فوت ميركاتو: نبيل فقير يقترب من الدوري السعودي 57 دقيقة | ميركاتو
رومانو: راكيتيتش يخضع للكشف الطبي مع الشباب السعودي ساعة | ميركاتو
فان دايك: دعونا نمنح كلوب الوداع الذي يستحقه ساعة | الدوري الإنجليزي
راديو مونت كارلو: رينار يرفض التجديد مع سيدات فرنسا عقب الأولمبياد 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
شكوك حول لحاقه بمواجهة جنوب إفريقيا.. زياش يغيب عن تدريبات المغرب مجددا 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
بايرن يضم مدافع جالاتا سراي 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة