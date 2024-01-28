راديو مونت كارلو: رينار يرفض التجديد مع سيدات فرنسا عقب الأولمبياد

لا يزال اسم هيرفي رينار المدير الفني الفرنسي متداولا لقيادة أحد المنتخبات الإفريقية خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم رينار بمنتخب الجزائر بعد قرار إقالة جمال بلماضي عقب الإخفاق في التأهل من دور المجموعات بأمم إفريقيا للنسخة الثانية على التوالي.

وكشفت صحيفة الشروق الجزائرية نقلا عن راديو مونت كارلو الفرنسية أن رينار اتخذ قراره بعدم تجديد تعاقده مع منتخب سيدات فرنسا.

ويستمر رينار في منصبه مع منتخب فرنسا للسيدات حتى أولمبياد باريس الصيف المقبل.

وبذلك ينتهي تعاقد رينار في 11 أغسطس المقبل ويصبح حرا لقيادة فريق جديد.

وأشار تقرير صحيفة الشروق الجزائرية، أن الاتحاد الجزائري ينوي تعيين جهاز فني مؤقت لمنتخب الجزائر لحين إتمام الاتفاق مع رينار.

وقاد رينار من قبل فريق اتحاد العاصمة في 2011 قبل أن يرحل لقيادة منتخب زامبيا الذي قاده للفوز بأمم إفريقيا.

رينار سبق له تحقيق لقب أمم إفريقيا 2012 مع زامبيا ثم 2015 مع كوت ديفوار، كما درب المغرب في الفترة من 2016 وحتى 2019.

وسبق أن صرّح رينار في تصريحات نقلها موقع البطولة المغربي:"تدريب الجزائر؟ لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال في الوقت الحالي. ارتبط بعقد مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حتى أغسطس المقبل"

وبحسب موقع "foot01" الفرنسي، فإن رينار يتصدر القائمة المختصرة لاختيار مدرب منتخب الجزائر الجديد خلفا لجمال بلماضي.

وأوضح التقرير ذاته أن المدرب الفرنسي حصل على إجماع الأصوات داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد الجزائري لا يمانع الانتظار حتى نهاية عقد رينار مع المنتخب الفرنسي للسيدات الذي ينتهي عقب أولمبياد باريس 2024.