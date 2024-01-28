شكوك حول لحاقه بمواجهة جنوب إفريقيا.. زياش يغيب عن تدريبات المغرب مجددا

الأحد، 28 يناير 2024 - 11:36

كتب : FilGoal

حكيم زياش - المغرب

غاب حكيم زياش لاعب منتخب المغرب مجددا عن تدريبات الفريق استعدادا لمنافسات ثمن نهائي أمم إفريقيا بسبب الإصابة.

ويلعب المغرب امام جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل ضمن ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا.

وكان زياش قد تعرض للاصابة في المباراة الأخيرة أمام زامبيا، ما فرض استبداله بين شوطي المباراة.

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وكشفت صحيفة المنتخب المغربية عن غياب زياش عن تدريبات السبت بعد غيابه عن مران الجمعة بسبب الشكوى من الإصابة.

وتعرض زياش لالتواء في الكاحل، ويخشى وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب مشاركته في التدريبات خوفا من تفاقم الإصابة.

وشددت التقارير على أن زياش يخضع لبرنامج علاجي مكثف، من أجل ضمان تواجده بتشكيلة الأسود أمام جنوب إفريقيا .

وسجل زياش هدف المغرب الوحيد في زامبيا ليضمن لفريقه صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط.

وينتظر منتخب المغرب نتيجة الفحوصات الطبية لزياش خلال الساعات المقبلة من أجل حسم مصير مشاركته في مواجهة جنوب إفريقيا.

ولا تزال الشكوك مستمرة بشأن مشاركته في ثمن النهائي.

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