مواعيد مباريات الأحد 28 يناير 2024.. مصر ضد الكونغو الديمقراطية وكأس إنجلترا

الأحد، 28 يناير 2024 - 10:36

كتب : FilGoal

مصر - كاب فيردي - تريزيجيه

يبدأ منتخب مصر مشواره في الأدوار الإقصائية من منافسات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويلعب الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات ثمن النهائي.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - مران مصر.. إمام عاشور يستكمل البرنامج التأهيلي كرة يد - مدرب مصر: الجمهور لا يصدق.. وسنستعد للأولمبياد مبكرا أمم إفريقيا - منتخب مصر بألوانه المعتادة ضد الكونغو الديمقراطية كرة يد - التاسعة.. مصر تحافظ على لقب أمم إفريقيا بالفوز على الجزائر

أمم إفريقيا

يلعب منتخب غينيا الاستوائية أمام غينيا في تمام السابعة مساء ضمن منافسات ثمن النهائي.

بينما يواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية في تمام العاشرة مساء.

وكان منتخبا نيجيريا وأنجولا قد حسما تأهلهما إلى ربع النهائي.

أمم آسيا

تفتتح مباريات ثمن نهائي بطولة أمم آسيا والمقامة في قطر.

ويلعب منتخب أستراليا ضد إندونيسيا في الواحدة والنصف ظهرا.

بينما يواجه منتخب الإمارات فريق طاجيكستان في تمام السادسة مساء.

كأس الاتحاد الإنجليزي

تقام أربع مباريات في دور الـ32 من البطولة.

ويحل ولفرهامبتون ضيفا على وست بروميتش في الثانية إلا ربع عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يلعب واتفورد أمام ساوثامبتون في تمام الرابعة عصرا.

ويستضيف ليفربول فريق نورويتش في الرابعة والنصف عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وأخيرا يحل مانشستر يونايتد ضيفا على نيوبورت كاونتي في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

منتخب مصر مصر أمم إفريقيا أمم آسيا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مران مصر.. إمام عاشور يستكمل البرنامج التأهيلي أمم إفريقيا - منتخب مصر بألوانه المعتادة ضد الكونغو الديمقراطية أمم إفريقيا - توم أبونجيل حكما لمواجهة مصر والكونغو الديموقراطية بثمن النهائي منتخب مصر الأولمبي يختتم معسكر دبي بفوز كبير على الإمارات مؤتمر ديسابر: تمنيت مشاركة صلاح.. وسنعمل على استغلال الثغرات الدفاعية أمام مصر مؤتمر مروان عطية – عن رحيل صلاح من المنتخب.. والاستفادة من درسي الجزائر وتونس مؤتمر فيتوريا: لسنا جاهزين 100%.. واجهنا سوء حظ ولا أفكر في المغرب بعد مرضه.. مروان عطية بديلا لـ مرموش في مؤتمر الكونغو
أخر الأخبار
كما كشف في الجول.. المصري يعلن رحيل الجلاسي 12 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع كريم يحيى 23 دقيقة | ميركاتو
فوت ميركاتو: نبيل فقير يقترب من الدوري السعودي 28 دقيقة | ميركاتو
رومانو: راكيتيتش يخضع للكشف الطبي مع الشباب السعودي 39 دقيقة | ميركاتو
فان دايك: دعونا نمنح كلوب الوداع الذي يستحقه ساعة | الدوري الإنجليزي
راديو مونت كارلو: رينار يرفض التجديد مع سيدات فرنسا عقب الأولمبياد ساعة | كوت ديفوار 2023
شكوك حول لحاقه بمواجهة جنوب إفريقيا.. زياش يغيب عن تدريبات المغرب مجددا ساعة | كوت ديفوار 2023
بايرن يضم مدافع جالاتا سراي ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة