مواعيد مباريات الأحد 28 يناير 2024.. مصر ضد الكونغو الديمقراطية وكأس إنجلترا

يبدأ منتخب مصر مشواره في الأدوار الإقصائية من منافسات أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ويلعب الفراعنة أمام الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات ثمن النهائي.

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أمم إفريقيا

يلعب منتخب غينيا الاستوائية أمام غينيا في تمام السابعة مساء ضمن منافسات ثمن النهائي.

بينما يواجه منتخب مصر نظيره الكونغو الديمقراطية في تمام العاشرة مساء.

وكان منتخبا نيجيريا وأنجولا قد حسما تأهلهما إلى ربع النهائي.

أمم آسيا

تفتتح مباريات ثمن نهائي بطولة أمم آسيا والمقامة في قطر.

ويلعب منتخب أستراليا ضد إندونيسيا في الواحدة والنصف ظهرا.

بينما يواجه منتخب الإمارات فريق طاجيكستان في تمام السادسة مساء.

كأس الاتحاد الإنجليزي

تقام أربع مباريات في دور الـ32 من البطولة.

ويحل ولفرهامبتون ضيفا على وست بروميتش في الثانية إلا ربع عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يلعب واتفورد أمام ساوثامبتون في تمام الرابعة عصرا.

ويستضيف ليفربول فريق نورويتش في الرابعة والنصف عصرا ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

وأخيرا يحل مانشستر يونايتد ضيفا على نيوبورت كاونتي في السادسة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.