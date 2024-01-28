خبر في الجول - الداخلية يطلب استعارة لاعب الزمالك الشاب.. والقرار النهائي

الأحد، 28 يناير 2024 - 01:01

كتب : إبراهيم رمضان

كريم عبد الحق

يستعد الزمالك لحسم مصير أحد لاعبيه الشباب في الساعات القليلة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن نادي الداخلية أرسل خطابا رسميا لنادي الزمالك من أجل ضم كريم عبد الحق.

ويطلب الداخلية استعارة اللاعب إلى نهاية الموسم.

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وعلم FilGoal.com أيضا أن الزمالك سيحسم الموقف بشكل نهائي خلال ساعات.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في الدوري المصري برصيد 11 نقطة من 8 مباريات.

فيما يحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط من 11 مباراة.

ولعب الزمالك بطولة ودية بالإمارات احتل مركزها الرابع، فيما يخوض نهائي كأس دبي للتحدي ضد الأهلي السعودي.

كريم عبد الحق الدوري المصري
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