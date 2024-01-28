أمم إفريقيا - سونج: هذا ما كان ينقصنا ضد نيجيريا.. وعدم مشاركة أونانا قرار فني

أرجع ريجوبير سونج المدير الفني لـ الكاميرون سبب الخسارة من نيجيريا لقلة خبرة اللاعبين، وكشف سبب عدم مشاركة أندري أونانا في حراسة المرمى.

وخسرت الكاميرون 2-0 وودعت أمم إفريقيا بشكل مبكر من دور الـ 16 ضد نيجيريا.

وقال سونج عبر بي إن سبورتس: "ربما كان ينقصنا بعض النضج في اللاعبين، واعتمدنا أكثر على الشباب وهذا لم يمكنهم أن يكونوا جاهزين تماما لهذه المباراة".

وأضاف "نيجيريا خصم جيد جدا وفريق كبير ونعرف لاعبيهم على الصعيد الفردي، ولم يسيطروا علينا تماما وفعلوا المهم وهذه الخبرة".

وعن عدم مشاركة أندري أونانا أجاب قائلا: "هذا خيار فني وأنا من اتخذ القرارات لأنني أملك 27 لاعبا، وهذه خيارات فنية بكل بساطة".

وأتم عن مستقبله "أظن أنني سأحصل على وقت كاف للراحة، ومراجعة كل ما حدث".

ومنذ إقامة أمم إفريقيا بمشاركة 24 فريقا، ودع الأسود البطولة من دور الـ 16 للمرة الثانية بعد نسخة 2019، حيث أنهى ثالثا البطولة الماضية.

وبذلك تحددت أول مباراة في ربع نهائي أمم إفريقيا بين نيجيريا وأنجولا يوم الجمعة المقبل الموافق 2 فبراير وتبدأ المباراة في السابعة مساءً.