أمم إفريقيا - بيسيرو: حدث ما تحدثت عنه منذ 40 عاما

تكرر ما تحدث عنه جوزيه بيسيرو المدير الفني لـ نيجيريا بعد الفوز على الكاميرون في دور الـ 16 من أمم إفريقيا 2023.

وتأهل النسور لدور الـ 8 في أمم إفريقيا بعد الفوز بنتيجة 2-0.

وقال بيسيرو عبر بي إن سبورتس عقب نهاية اللقاء: "منذ 40 عاما حدث ما تحدثت عنه، وفريقنا كان مميزا ضد خصم قوي الذي قدم مباراة شبه ممتازة".

ماذا حدث منذ 40 عاما؟ نيجيريا والكاميرون التقيا في نهائي نسخة 1984 على ملعب فيليكس هوفويت بوايني في أبيدجان وانتصر الأسود، وبعد 40 عاما حقق النسور الفوز على نفس الملعب بنسخة 2023.

في 1984 نيجيريا تقدمت لكن الكاميرون قلبت النتيجة بالفوز بـ 3-1، وفي نسخة 2023 حافظ النسور على تقدمهم وفازوا بنتيجة 2-0.

وقبل اللقاء قال البرتغالي في المؤتمر الصحفي: "لا نريد أن نستقبل أي هدف، نريد تسجيل هدف والحفاظ على تقدمنا. هدفنا هو الفوز. نتوقع ألا يعيد التاريخ نفسه في ملعب فيليكس هوفويت بوانيي".

video:1

وأضاف "نحن نجهز أنفسنا من بداية البطولة لأن لدينا لاعبين مميزين ومهارات متنوعة ويحاربون من أجل 20 مليون نيجيري".

وأتم "أنجولا في ربع النهائي؟ كل منتخب سيكون صعبا في هذه المرحلة، لن يكون الخصم متوسط أو متواضع".

وبذلك تحددت أول مباراة في ربع نهائي أمم إفريقيا بين نيجيريا وأنجولا يوم الجمعة المقبل الموافق 2 فبراير وتبدأ المباراة في السابعة مساءً.